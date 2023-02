Peugeot 508 restylée (2023), une surprise de façade

La voilà enfin, cette Peugeot 508 de seconde génération passée par la case restylage. Alors, la jolie berline française profite-t-elle de son ravalement de façade pour revenir dans la course face aux Allemandes premium ou aux nouvelles familiales électriques ? Sur le plan du style, on ne pourra pas reprocher aux designers de la marque au lion de jouer le conservatisme. La « phase 2 » de la Française affiche en effet une face avant assez différente de celle de la mouture actuelle, avec une calandre dont le traitement rappelle celui des récentes 308 et autres 408. Les optiques évoluent aussi en profondeur avec de nouveaux blocs dont les LED verticales remplacent les anciennes « griffes » descendant jusqu’en bas du bouclier. Cette nouvelle face avant déroute d’autant plus sur la version PSE, qui s’offre une finition noire intégrale à la façon de certaines ultra-sportives de chez Audi Sport. La poupe change moins avec des feux et boucliers à peine remaniés.

A l’intérieur, la 508 opère une petite remise à niveau de sa technologie numérique. Dans sa nouvelle version, le i-Cockpit de 12 pouces peut aller plus loin dans la personnalisation de ses menus. L’écran central tactile mesure toujours 10 pouces, mais il embarque le nouveau système d’info-divertissement i-Connect Advanced. Désormais répandue chez tous les constructeurs automobiles, la capacité de mise à jour à distance permettra de ne plus avoir à ramener sa 508 au garage pour installer des améliorations logicielles. Il était temps, diront les utilisateurs de Tesla. Dotée des aides à la conduite de niveau 2, elle améliore la technologie de certains équipements comme les caméras d’aides aux manœuvres (avec une meilleure résolution graphique). Mais elle n’inaugure aucun système révolutionnaire.

Pendant ce temps, sous le capot…

Et sous le capot, alors ? Inauguré par les 3008 et 5008, le nouveau bloc Puretech 136 Hybrid de 136 chevaux à boîte à double embrayage snobe cette 508 restylée. Elle conserve en effet le bloc thermique trois cylindres 1,2 litre non hybride de 130 chevaux dans sa version de base, toujours connecté à la boîte automatique EAT8. Quoi d’autre ? Outre la sauvegarde du diesel de 130 chevaux (lui aussi connecté à la boîte EAT8 comme le reste de la gamme), Peugeot propose désormais la version à 180 chevaux du groupe motopropulseur hybride rechargeable essence en plus de la variante à 225 chevaux. Ces deux variantes électrifiées comptent sur des batteries d’une capacité de 12,4 kWh, capables de se recharger à 3,7 kW ou à 7,4 kW en option. Au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie, la 508 proposera aussi une version à 218 chevaux du Puretech essence de 1,6 litre. Mais pas chez nous. Et la 508 PSE ? Elle garde son groupe motopropulseur hybride rechargeable de 360 chevaux mais Peugeot n’annonce aucune modification mécanique. Tant pis pour ceux qui rêvaient d’une 508 plus radicale ! Toutes les versions restylées de la 508 arriveront sur le marché en juin 2023 et pour l’instant, on ignore leur prix.