Non, la Peugeot 508 PSE ne va pas disparaître malgré ses faibles ventes

Depuis le début de l’année 2021, Peugeot propose une version « sportive » de la 508. La PSE (pour « Peugeot Sport Engineered ») ne possède qu’un petit quatre cylindres turbo de 1,6 litre développant 200 chevaux.

Mais grâce à ses deux moteurs électriques, elle développe la puissance maximale de 360 chevaux dont 113 sont envoyés sur le train arrière. Ce groupe motopropulseur -qu’on retrouve aussi sous le capot des DS 7 et DS 9- ne suffit hélas pas à transformer la berline française en une authentique chasseuse de grosse Allemande, handicapée par sa masse généreuse et sa mécanique moins efficace une fois les batteries vides. Sans surprise, elle peine à séduire la clientèle avec son addition à 72 570€ (ou 74 790€ en version break).

Voilà pourquoi d’après certains médias, cette 508 PSE vient de disparaître définitivement du catalogue de Peugeot. Toujours disponible à la commande en stock (avec une petite remise de 3 760€), elle n’est plus disponible au configurateur comme la version hybride rechargeable classique. Cette dernière doit revenir au moment du restylage de la 508 (attendu pour les semaines prochaines), mais pas la PSE faute de succès commercial suffisant.

D’après l’équipe de Peugeot que Caradisiac a contacté, c’est faux : la future 508 restylée offrira bien la version PSE, avec un prix légèrement évolué par rapport à la mouture actuelle. La marque ne voudrait donc pas abandonner ce véhicule servant son image et faisant le lien avec la 9X8 de course, même si son succès commercial est très relatif (l’année dernière, elle a modestement dépassé la barre des 2000 exemplaires vendus).

La 508 restylée pour cet été

La version restylée de la 508 sera présentée cet été et son lancement commercial interviendra au plus tard au moment de la rentrée. Outre ses versions hybrides rechargeables (et donc la PSE), elle pourrait embarquer le nouveau moteur micro-hybride de 136 chevaux lancé officiellement sur le 3008 et le 5008 il y a quelques mois.