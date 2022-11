La future Peugeot 508 restylée résistera-t-elle à la 408 ?

Tout le monde le sait, les berlines « à l’ancienne » se vendent de moins en moins. Lancée sur le marché en 2018, l’actuelle Peugeot 508 de seconde génération n’échappe malheureusement pas à ce constat. Et ce n’est pas l’arrivée de la 408 qui va arranger les choses : avec sa longueur de 4,69 mètres (contre 4,75 à la 508), cette dernière risque d’attirer plus de clients grâce à son style à mi-chemin entre la berline et le SUV. Un genre de silhouette dont le potentiel de ventes paraît bien supérieur à celui d’une vraie berline, surtout qu’elle offre une habitabilité intérieure à la pointe.

Cette 508 de seconde génération doit cependant passer par la case restylage avant d’aller vers la fin de sa carrière. Les illustrateurs de Kolesa se sont justement penchés sur le sujet en imaginant virtuellement la future version « phase 2 » de la berline française. Ils s’inspirent logiquement du style des dernières nouveautés de la marque, 408 en tête (surtout au niveau de la calandre).

Toujours pas de gros moteur thermique ?

Sous le capot, la 508 restylée conservera ses versions hybrides rechargeables et proposera sans doute aussi les nouvelles versions à hybridation légère inaugurée par les 3008 et 5008 à partir du début de l’année 2023. En revanche, elle devrait elle aussi faire l’impasse sur les gros moteurs thermiques et restera vraisemblablement limitée à 1,6 litre en cylindrée. Rappelons que ce dernier moteur développe 200 chevaux sous le capot de la version PSE actuelle, produisant une puissance maximale de 360 chevaux grâce à un moteur électrique. La 508 restylée sera présentée l’année prochaine.