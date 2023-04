Première image du Peugeot 2008 restylé

Passé à une seconde génération de modèle en 2019, le Peugeot 2008 approche de son restylage de mi-carrière. On sait déjà quand la nouvelle mouture sera dévoilée : dans une invitation diffusée par e-mail, le constructeur français donne rendez-vous au 4 mai prochain pour découvrir le 2008 2 « phase 2 ». Sa présentation en ligne aura lieu à partir de 11h du matin ce jour-là.

En attendant, la marque au lion dévoile une première image de ce 2008 restylé. Pour l’instant, il faut se contenter d’un tout petit bout de la poupe et plus précisément, d’un détail du coffre. L’image montre le badge « E-2008 », dont le style est différent de celui du E-2008 actuel.

Plus grosses batteries et meilleure autonomie

Comme le DS 3 E-Tense, la E-308, l'Opel Mokka Electric et le Jeep Avenger, ce E-2008 restylé adoptera vraisemblablement le nouveau groupe motopropulseur des modèles électriques du groupe Stellantis, composé d’un moteur de 156 chevaux et de batteries de 54 kWh bruts. De quoi remplacer avantageusement son moteur de 136 chevaux et ses batteries de 50 kWh brut. Reste à voir quelles seront les différences de style par rapport au modèle actuel. Pour rappel, la berline 508 a beaucoup évolué à l’avant à l’occasion de son restylage.