À quelle vitesse dois-je rouler ? Nous nous posons régulièrement cette question, surtout depuis la mise en place de la limitation à 80 km/h sur une partie du réseau secondaire, en juillet 2018. Le passage à 70 km/h, puis 80 km/h, puis 90 km/h peut devenir un vrai casse-tête et engendrer des amendes.

L’assistant d’aide à la conduite Coyote s’est justement penché sur la question et communique les résultats de son analyse. La société a ainsi étudié les portions dont les changements de limitations de vitesse sont les plus fréquents.

La victoire revient à l’axe Lyon-Avignon sur la RN7 qui cumule 120 changements sur 160 km, ce qui représente un changement de panneau tous les 1,3 km ! Ce n’est pas tout, puisque 10 radars fixes y sont installés.

Sur la seconde marche du podium, l’axe Calais-Lens (D943) affiche 50 changements sur un tronçon de 80 km. Enfin, la D2 Nord de Nantes n’est pas loin, avec 45 panneaux sur 85 km. Ces relevés sont bien au-dessus de la moyenne nationale sur le réseau secondaire, qui s’établit à 17 changements sur 100 km.

Stéphane Curtelin, directeur marketing et produits chez Coyote, rappelle que « 14 millions de flashs sont enregistrés à l’année, ce qui représente des amendes à hauteur de 750 millions d’euros ». La plupart des infractions pour les petits excès de vitesse sont dues à une faute d’inattention (6 excès sur 10 sont inférieurs à 5 km/h et 80 % sont inférieurs à 10 km/h).

La Belgique et l’Espagne en tête des zones de contrôle

Selon le décryptage de Coyote : « L’enchaînement incessant des panneaux (passer de 90 à 70, puis 50, puis 30, pour ensuite remonter) impose une gymnastique visuelle et mentale permanente […] Cela génère une fatigue nerveuse accélérée et une baisse de la vigilance globale ».

Si nous « brillons » par ces variations continuelles de la vitesse, la France ne présente pas la plus grande densité de radars. Lorsqu’un utilisateur de Coyote « rencontre en moyenne 100 zones de contrôle (permanentes et temporaires) sur les mois de juin, juillet et août », ce chiffre atteint 123 en Belgique et 121 en Espagne. C’est moins le cas en Italie, avec 95 zones.