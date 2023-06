Quelles sont les routes les plus dangereuses d'Europe ?

Bien évidemment quand on choisit nos lieux de vacances, on ne pense jamais à regarder la mortalité routière du pays. C'est logique mais pourtant on devrait le faire car il existe de vraies différences suivant les pays et on ne parle pas ici de contrées exotiques mais seulement d'États membres de l'Union Européenne.

"Environ 20 600 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route l'an dernier", note la Commission européenne dans un récent rapport. Sur un an, la moyenne européenne a augmenté de 3 % pour s'établir à 46 décès sur la route en 2022 par million d'habitants. La mortalité routière dans les 27 pays de l'UE a ainsi reculé de 11%. La très grande majorité des pays européens suit d'ailleurs cette tendance. Toutefois, "dans des pays tels que l'Irlande, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas et la Suède, le nombre de tués sur les routes est resté stable, voire a augmenté, au cours des trois dernières années"

Si on doit faire un classement des pays les plus dangereux. Le pire pays où circuler en Europe est la Roumanie. Il y a eu en moyenne 86 morts pour un million d'habitants en 2022. Si elle est le mauvais élève de l'Europe sur la question, les statistiques roumaines se sont améliorées depuis 2021, la Commission notant une baisse de 8 % des décès sur les routes. Ensuite, on trouve la Croatie avec 71 décès pour un million d'habitants (-7 %) et la Bulgarie avec 78 morts (-5 %).

À l’opposé, les meilleurs élèves sont la Suède avec seulement 21 morts et la Norvège (23 morts).

De notre côté, les routes françaises sont les 13e les plus meurtrières de l'UE, avec un taux de 49 décès par million d'habitants en 2022, légèrement supérieur à la moyenne européenne.