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Porsche Cayenne 2

Quelqu'un a dépensé une petite fortune pour transformer son Cayenne en pick-up

Dans Tuning / Fun

Adrien Raseta

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Transformer un Porsche Cayenne en pick-up n’était probablement pas dans les plans des ingénieurs allemands. Pourtant, un propriétaire néo-zélandais l’a fait, et surtout, il a réussi à rendre l’engin parfaitement homologué dans son pays. Une création aussi étrange qu’inattendue désormais disponible à la vente.

Quelqu'un a dépensé une petite fortune pour transformer son Cayenne en pick-up

Le Porsche Cayenne a déjà servi à beaucoup de choses depuis son lancement : sauver les finances de la marque, transporter des familles et même s’aventurer hors des sentiers battus avec quelques modifications. Mais devenir un pick-up ? Voilà une carrière plutôt différente.

Ce modèle de 2011 a pourtant subi une transformation radicale en Nouvelle-Zélande. À l’origine simple SUV, il a perdu ses portes arrière et une grande partie de son pavillon pour adopter une benne et une configuration à cabine allongée. Sous le capot, on retrouve le V6 turbodiesel de 3,0 litres développant 240 chevaux et 550 Nm de couple associé à une boîte automatique à huit rapports et à la transmission intégrale. L’ensemble conserve une présentation relativement sobre, avec une carrosserie largement issue du Cayenne d’origine et des pneus tout-terrain montés sur les jantes Porsche. L’habitacle reste également fidèle au modèle de série.

Quelqu'un a dépensé une petite fortune pour transformer son Cayenne en pick-up

Une facture salée pour son propriétaire

Affichant plus de 204 000 kilomètres au compteur, ce Cayenne pas comme les autres est proposé à la vente pour 49 996 dollars néo-zélandais -soit environ 25 600 euros au cours actuel-. Son propriétaire aurait toutefois dépensé plus de 80 000 dollars néo-zélandais (41 000 euros) pour obtenir toutes les certifications nécessaires et circuler légalement sur route ouverte.

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