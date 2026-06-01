Quelqu'un a dépensé une petite fortune pour transformer son Cayenne en pick-up

Le Porsche Cayenne a déjà servi à beaucoup de choses depuis son lancement : sauver les finances de la marque, transporter des familles et même s’aventurer hors des sentiers battus avec quelques modifications. Mais devenir un pick-up ? Voilà une carrière plutôt différente.

Ce modèle de 2011 a pourtant subi une transformation radicale en Nouvelle-Zélande. À l’origine simple SUV, il a perdu ses portes arrière et une grande partie de son pavillon pour adopter une benne et une configuration à cabine allongée. Sous le capot, on retrouve le V6 turbodiesel de 3,0 litres développant 240 chevaux et 550 Nm de couple associé à une boîte automatique à huit rapports et à la transmission intégrale. L’ensemble conserve une présentation relativement sobre, avec une carrosserie largement issue du Cayenne d’origine et des pneus tout-terrain montés sur les jantes Porsche. L’habitacle reste également fidèle au modèle de série.

Une facture salée pour son propriétaire

Affichant plus de 204 000 kilomètres au compteur, ce Cayenne pas comme les autres est proposé à la vente pour 49 996 dollars néo-zélandais -soit environ 25 600 euros au cours actuel-. Son propriétaire aurait toutefois dépensé plus de 80 000 dollars néo-zélandais (41 000 euros) pour obtenir toutes les certifications nécessaires et circuler légalement sur route ouverte.