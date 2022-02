L'auto des voisins - Après trois Porsche Cayenne, Francis succombe aux charmes de l'Alfa Romeo Stelvio QV

Il revendique une cuisine régionale dans son hôtel-restaurant bourguignon, mais au-delà de ses fourneaux, Francis, nourrit une passion pour les autos italiennes. Il possède d'ailleurs une magnifique Lamborghini Gallardo Superleggera de 2009. Mais au quotidien, pour ses déplacements en famille et les courses pour son restaurant, le bolide de Sant'Agata, surtout dans cette version pistarde, n'est pas vraiment le plus adapté. Alors, en parallèle, l'entrepreneur de Tonnerre a utilisé et usé pendant des années, trois Porsche Cayenne successifs. Jusqu'à l'an passé, et la découverte de l'Alfa Romeo Stelvio QV.

Cette auto, Francis en est plus que ravi : il en est tombé amoureux. Mais comment peut-on succomber au charme d'un bestiau de plus de 1,8 t, lorsque l'on est habitué à l'agilité, et à la légèreté, d'une Lamborghini qui revendique 500 kg de moins ? "C'est bluffant. Malgré la taille et le poids, l'auto n'a aucune inertie, les freins sont endurants et la boîte Getrag, pourtant à simple embrayage, se comporte comme une double embrayage, avec une excellente réactivité". Quant au moteur de 510ch tirés de son V6 bi turbo made in Ferrari, il devient rapidement lyrique en prenant des tours.

Deux autos en une : Docteur Alfa et Mister Romeo

Un lyrisme qu'il arrive à Francis d'exploiter lors des sorties qu'il effectue avec son club Tonnerre Passion Mécanique. "Un jour j'ai pris l'Alfa plutôt que la Gallardo pour une virée dans le Morvan, et les performances étaient comparables". En tenue de sport le week-end, le Stelvio QV se transforme pourtant en familiale docile la semaine, voir en utilitaire lorsque le restaurateur fait ses courses que les 535 l du coffre accueillent sans problème. Ces jours-là, l'Alfa Quadrifglio se fait sage, "Car si on peut atteindre les 20l100km en mode race, au quotidien la consommation descend sous les 10 l".

Une consommation mesurée, mais aussi un confort qui a séduit Francis. "En plus, elle est très facile à conduire et côté confort, elle est ultra-bien équipée, bien fabriquée, et avec une sono Harman-Kardon au top". La qualité de fabrication Alfa serait-elle du niveau de celle de Porsche, si réputée et dont il a pu profiter ? "Non, mais sur l'Alfa, les défauts sont cachés là où on ne les voit pas".

Des détails qui ne l'empêchent pas de succomber aux charmes de l'italienne à chaque fois qu'il en reprend le volant. Et ce plaisir se renouvelle chaque matin depuis un an. Acquis en janvier 2020, le Stelvio a aujourd'hui 24 000 km. "Je l'ai acheté d'occasion, à 8 000 km. Une manière d'éviter le malus et de le payer moins cher". Le QV a coûté 80 000 euros chez un concessionnaire parisien et Francis a tenu à l'acheter et pas à le louer, même si c'est la voiture de son entreprise. Pourquoi ? "Parce que je veux la garder. Je n'ai pas du tout l'intention de la revendre". Entre le restaurateur et l'Italienne, c'est une grande histoire d'amour, pas une amourette estivale.