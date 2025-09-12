Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Porsche Cayenne 2

Quelqu'un vient de débourser une somme folle pour un vieux Cayenne

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

Les enchères réservent parfois de sacrées surprises. Dans le genre, voici un SUV Porsche Cayenne d'occasion de 2014 vendu contre l'équivalent de plus de 100 000 euros.

Quelqu'un vient de débourser une somme folle pour un vieux Cayenne

Un fan Porsche voulait vraiment glisser ce Cayenne de 2014 dans son garage. L'exemplaire en question -un modèle V6 avec 64 000 miles au compteur (96 000 kilomètres)- embarque une boîte manuelle six rapports associée à un bloc de 300 chevaux. Le véhicule surélevé arbore en outre une rare teinte vert foncé métallisé qui justifie sans doute le montant important déboursé par le gagnant de l'enchère.

Car oui, un rapide coup d'œil sur la plateforme Cars&Bids permet de découvrir que ce Porsche Cayenne livré neuf il y a 11 ans atteint 125 000 dollars après 150 enchères. Une coquette somme équivalente à plus de 106 000 euros au cours actuel. Bien entendu, le SUV allemand se trouve dans un parfait état mécanique. Sa présentation est elle aussi sans reproche.

Quelqu'un vient de débourser une somme folle pour un vieux Cayenne

L'un des derniers Porsche Cayenne à boîte manuelle

Dans la rubrique des commentaires de l'annonce, les internautes sont très étonnés. Le célèbre journaliste et présentateur Doug de Muro explique que ces envolées se produisent parfois lorsque la voiture affiche une configuration très spéciale associant une couleur peu diffusée, une transmission manuelle et un blason prestigieux. Outre-Atlantique, les Cayenne V6 de cette époque gravitent habituellement autour des 18 000 dollars (un peu plus de 15 000 euros).

Quelqu'un vient de débourser une somme folle pour un vieux Cayenne
Quelqu'un vient de débourser une somme folle pour un vieux Cayenne
En savoir plus sur : Porsche Cayenne 2

Porsche Cayenne 2

