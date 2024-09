Quels sont les meilleurs ludospaces d'occasion à moins de 10 000 € ?

Les SUV ont réussi à enterrer les monospaces et les berlines traditionnelles sont également en mauvaise posture. Cependant, une catégorie fait encore de la résistance, celle des ludospaces. Les Renault Kangoo, Citroën Berlingo et Volkswagen Caddy n’ont pas dit leur dernier mot puisqu’ils peuplent toujours les catalogues des constructeurs.

Sur le marché de la seconde main également, ces camionnettes de mieux en mieux déguisées en voiture de M. Toutlemonde ne s’avouent pas vaincues. Ce n’est pas tant le volume de l’offre, assez faible au demeurant, que les prix affichés qui confirment l’intérêt certain qu’elles suscitent.

Il faut dire que leur rapport encombrement/volume intérieur est tout simplement imbattable. De plus, notre sélection comporte les ludospaces de deuxième génération, à l’équipement nettement mieux fourni que les premiers arrivés.

Pour notre sélection, nous nous sommes concentrés sur les exemplaires situés juste en dessous de 10 000 €. Un prix qui permet d'envisager un modèle en bon état, mais pour autant au kilométrage relativement élevé. Bien sûr, les modèles affichés moins chers, aux alentours de 8 500 €, sont présents, mais leurs compteurs affichent très souvent plus de 200 000 km.

Il est donc plus délicat de s’orienter vers ces modèles qui nécessitent une vigilance accrue. Pour ne rien oublier lors de la visite d’un exemplaire convoité, munissez-vous de notre check-list.

Citroën Berlingo II

Pour cette deuxième génération, Citroën a vu les choses en grand. Nettement plus long, il offre une grande capacité d’emport avec un coffre de 650 litres, voire 3 000 litres une fois tous les sièges rabattus. Les passagers, au nombre de sept au maximum, ne sont pas en reste non plus grâce à une très bonne habitabilité, de multiples rangements et un bon confort de suspension. En contrepartie, le Berlingo est lourd, peu amusant à conduire malgré un bon comportement et les moteurs de base sont vite à la peine.

Ce que l’on trouve sur le marché :

1.6 HDI 115 ch XTR de 2012 et 135 000 km (Crit’Air2)

1.2 PureTech 110 ch XTR de 2016 et 120 000 km (Crit’Air 1)

Le Berlingo n’est pas le plus cher des monospaces et il est assez bien représenté. Il représente une valeur sûre dans la catégorie. Pour le modèle Puretech, assurez-vous que le suivi d'entretien ai été bien réalisé et les rappels effectués, car la fiabilité serait sinon compromise.

Dacia Dokker

C’est certainement celui qui reste le plus proche d’un utilitaire. Dacia ayant une approche assez essentielle de l’automobile, le Dokker l’est assurément. Il ne faut donc pas s’attendre à une finition léchée, ni à un grand confort de suspension ou à des sièges moelleux. Ses atouts sont ailleurs : coffre de 800 litres en cinq places et 3 m2 une fois la banquette rabattue et il profite de deux portes latérales coulissantes pour un meilleur accès aux places arrière. En revanche, les deux portes battantes à l’arrière ne sont pas toujours pratiques à l’usage.

Ce que l’on trouve sur le marché :

1.2 TCe 115 ch Stepway de 2016 et 90 000 km (Crit’Air 1)

Le Dokker est peu présent en occasion et le diesel presque inexistant. Si possible, dirigez-vous vers une version Stepway au look plus sympa et à l’équipement correct. Si votre budget le permet, pensez aussi aux modèles dotés du 1.3 TCe, plus fiables. Le 1.2 doit être surveillé, comme le 1.2 Puretech...

Fiat Doblo II

Si vous cherchez du volume, c’est le Doblo qu’il vous faut. Grâce à ses dimensions généreuses, il peut embarquer jusqu’à sept passagers, propose 790 litres de chargement en configuration cinq places et atteint 3,2 m3 ! Les Citroën Berlingo et Renault Kangoo ne peuvent en dire autant. Pour ne rien gâcher, son moteur diesel est volontaire, mais le Doblo préfère être mené calmement. Il faut toutefois accepter une finition moyenne et une insonorisation médiocre.

Ce que l’on trouve sur le marché :

1.6 MJT 105 ch Dynamique de 2015 et 130 000 km (Crit’Air 2)

Les exemplaires sont très peu nombreux dans les petites annonces, mais les modèles sont plutôt récents et assez peu kilométrés.

Peugeot Partner II

Il est le cousin technique du Citroën Berlingo II, avec les défauts et les qualités qui vont avec. On peut donc compter sur son comportement routier sûr en toutes circonstances à défaut d’être dynamique. Pour le reste, son confort général, les aspects pratiques, la modularité, le grand volume intérieur…, les ingrédients sont bien présents. En contrepartie, il faut s’accommoder d’une position de conduite typée camionnette, de moteurs étouffés par le poids ou l’insonorisation perfectible.

Ce que l’on trouve sur le marché :

1.6 HDi 120 ch Outdoor de 2018 et 160 000 km (Crit’Air 2)

1.2 PureTech 110 ch Style de 2017 et 115 000 km (Crit’Air 1)

Comme le Berlingo, le Partner est plutôt bien représenté. À noter que les versions vendues sont assez bien équipées. Même remarque que sur le Berlingo concernant la fiabilité du Puretech, il faut être vigilant à sa mise à niveau.

Renault Kangoo II

Comme pour ses concurrents français, le Kangoo de deuxième génération a pris de l’ampleur. Son volume intérieur est bien évidemment son point fort avec 930 litres en configuration cinq places et la possibilité de disposer des objets atteignant 2,88 mètres de long. Il soigne également la place dévolue aux passagers et les rangements sont aussi astucieux que nombreux. En revanche, son poids élevé, sa finition un peu légère et son équipement chiche en entrée de gamme ne plaident pas en sa faveur.

Ce que l’on trouve sur le marché :

1.5 dCi 90 ch Privilège de 2012 et 130 000 km (Crit’Air 2)

1.2 TCe 115 ch Limited de 2017 et 147 000 km (Crit’Air 1)

Comme pour la plupart des ludospaces, il est préférable de s’orienter vers une version haut de gamme pour bénéficier d’un bon équipement et d’un moteur suffisamment volontaire. Attention aussi au 1.2 TCe, il peut manquer de fiabilité, mais il est aussi le plus répandu.

Skoda Roomster

Beaucoup ont dû l’oublier, pourtant, il ne passe pas inaperçu. Si ses lignes cubiques ne peuvent trahir son appartenance, toutefois à mi-chemin entre le ludospace et le monospace, son originalité permet de sortir du lot. Son volume intérieur est moins généreux, mais sa polyvalence accrue puisque le siège central peut se retirer afin de recentrer les assises latérales. En outre, il n’en oublie pas les rangements pratiques. Enfin, le conducteur profite d’une voiture plus agréable à conduire, mais il faudra se familiariser avec les suspensions fermes.

Ce que l’on trouve sur le marché :

1.6 TDI 90 ch Tour de France de 2014 et 115 000 km (Crit’Air 2)

Le Roomster est le modèle le plus bon marché de notre sélection. En revanche, il va falloir faire preuve de patience, car les exemplaires sont relativement rares.

Volkswagen Caddy IV

Le Caddy n’a rien à envier à ses concurrents français, bien au contraire. Sans bénéficier de matériaux de grande qualité, le sérieux de sa fabrication est à mettre à son crédit. Il propose un second rabattable et amovible, et la version longue permet de voyager à sept. La soute à bagages est au diapason puisqu’elle peut atteindre 3 030 litres. S’il n’est pas le plus confortable en raison de suspensions un peu sèches, ses moteurs TDI du genre vaillant assurent un certain dynamisme.

Ce que l’on trouve sur le marché :

1.6 TDI 102 ch Conforline de 2013 et 180 000 km (Crit’Air 2)

Le Volkswagen fait payer cher ses services puisque pour un prix équivalent, les modèles affichent davantage de kilomètres au compteur.

Et aussi...

Nous n’avons pas oublié les Ford Tourneo Connect et autre Opel Combo Tour. Il ne s’agit pas de mauvaises autos, mais leur présence en occasion est trop faible. Il existe également des ludospaces de plus petites tailles, peur ceux qui veulent conserver du volume de chargement tout en profitant d’un véhicule compact. Les Citroën Nemo ou Peugeot Bipper ne sont pas beaucoup plus représentés, mais ils sont moins onéreux. Pour la même somme, ils afficheront près de deux fois de kilomètres. À ne pas négliger donc…