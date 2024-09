Qui est François Durovray, le nouveau Ministre des Transports ?

Après de longues semaines d’attente, l’Élysée a présenté le week-end dernier la liste des 39 membres du gouvernement de Michel Barnier. Parmi cette liste, le nouveau ministre des Transports, qui succède à Patrice Vergriete : François Durovray.

Principale nouveauté : le ministère des Transports sort de la tutelle du ministère de la transition écologique, repris par Agnès Pannier-Runacher. Le nouveau ministre des Transports sera placé sous la tutelle de la ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation. François Durovray exercera ses fonctions sous la responsabilité de Catherine Vautrin, ministre du Partenariat avec les territoires et de la décentralisation.

La nomination de François Durovray semble rassurer le secteur. "Le Ministre Durovray dispose d'une solide expertise en matière de transports et a toujours œuvré pour faciliter les mobilités du quotidien grâce au développement des transports collectifs. Son engagement à défendre le secteur sera déterminant pour aboutir à un PLF 2025 permettant d'accompagner un choc d'offre et accélérer la transition écologique" a commenté l’Union des Transports Publics et Ferroviaires (UTPF) à la suite de l’annonce du nouveau gouvernement.

Président (LR) du Conseil départemental de l’Essonne depuis 2001, l’homme de 53 ans a l'habitude de travailler avec la plupart des instances, des opérateurs et des autorités impliqués dans la problématique des transports publics. Il préside la commission Transports, mobilités et infrastructures de l’Association des départements de France (ADF) depuis 2015 et est vice-président du Groupement des autorités responsables de transport (GART) depuis 2021. Il est membre du conseil de surveillance de la Société du Grand Paris, administrateur d’Île-de-France Mobilités et président de l'association Grande Couronne Capitale.

En 2023, il a été missionné par Valérie Pécresse, la présidente du conseil régional d'Ile-de-France sur le développement des lignes de cars express en Île-de-France. Des cars confortables, circulant à grande vitesse sur des voies dédiées, avec très peu d’arrêts pour relier entre eux des bassins de vie de grande couronne francilienne et faciliter les déplacements depuis et vers Paris. « Nous nous sommes assez rapidement rendu compte que c’était une solution qui n’était pas uniquement pour l’Île-de-France, qu’elle valait pour le rapport de toutes les grandes métropoles françaises avec leur périphérie » avait indiqué François Durovray dans une interview à Make a Move en début d’année.

Parmi ses prises de position connues, il s’est déclaré favorable à l’instauration d’une écotaxe poids lourds. Il trouve « légitime de demander aux usagers ayant l'impact le plus important sur le réseau routier en termes de trafic, d'émissions de gaz à effet de serre et de pollution de l'air, d'occupation et d'usure de l'infrastructure, de contribuer davantage à l'entretien et au développement du réseau. »

Parmi les dossiers brûlants qui attendent François Durovray, il y a le financement du réseau secondaire de trains (hors TGV), le développement de la concurrence nationale et régionale, le financement des RER régionaux, la protection du réseau, la nouvelle structure de Fret SNCF et la relance du transport de marchandises par le rail.