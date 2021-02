Radars : Coyote augmente le prix de son application smartphone

Il n'y a pas que Disney+ qui augmente le tarif mensuel de son service. De manière plus discrète, Coyote, spécialiste des alertes de danger sur la route, a revu à la hausse le tarif de son application mobile. Le prix vient de passer de 5,99 € à 7,99 €, deux euros de plus qui représentent tout de même une hausse de 33 % !

De quoi agacer des clients, qui ont interpellé la marque sur ses réseaux sociaux. Coyote a répondu ceci : "nos tarifs ont évolué suite à l'investissement dans le développement de nouvelles alertes. Vous avez pu le constater avec la mise en place de la sécurité prédictive, des alertes personnel autoroutier et des passages à niveau". Ce dernier type d'alerte a été lancé fin 2020 avec l'aide de la SNCF.

Pas de quoi justifier deux euros de plus par mois pour certains, qui menacent de résilier et d'utiliser Waze, gratuit. Pour justifier son coût, Coyote vante un service plus complet, soulignant notamment la sécurité prédictive, qui alerte sur les virages dangereux.

À noter que le tarif à l'année s'est aussi envolé, avec un forfait à 86,99 €, alors qu'il était à 65,99 € l'année dernière (et même à 49,99 € en promo en juillet). De plus, la marque avait aussi déjà revu à la hausse l'abonnement mensuel associé à ses boîtiers. L'été dernier, il était passé de 10,99 à 12,99 €.