Rappel : au tour de la Peugeot 208

Ces dernières semaines, les marques du groupe Stellantis multiplient les rappels. L’enseigne franco-italienne veut-elle faire oublier les nombreux problèmes que connaissent ses clients en prenant, pour une fois, les devants ? Toujours est-il que, cette fois-ci, c’est la Peugeot 208 qui est concernée par une nouvelle opération, que le constructeur référence KXP.

Sur certains exemplaires, Peugeot a, en effet, constaté que la climatisation pouvait se mettre en marche sans intervention du conducteur, sans qu’un risque d’incendie, dû à une surchauffe du système, ne soit écarté. Le problème vient du faisceau d’alimentation du dispositif HVAC, nom donné au groupe de chauffage et de climatisation.

Celui-ci peut entrer en contact avec l’un des composants de la pédale d’embrayage et ainsi se dégrader. En France, ce problème concerne 2 844 citadines de la marque, sorties de chaîne entre le 22 février 2021 et le 9 février 2022 et identifiables à leur type CE (voir case K de la carte grise) débutant par e2*2007/46*0639* et se terminant par 12, 14, 15, 17 ou 18.

Les concessionnaires sont donc chargés de contrôler l’état du faisceau électrique au niveau de la pédale d’embrayage, de le réparer s’il s’avère abîmé et de le repositionner correctement afin que le problème ne se représente plus.