Rappel : Citroën dans les roues de son cousin Peugeot

Comme nous vous l’annoncions il y a très peu de temps, Peugeot vient de lancer le rappel de plus de 30 000 véhicules. En cause, le filtre à particules qui peut anormalement monter en température et se fissurer. Sans surprise, Citroën vient de faire savoir que la même opération était prévue sur certains de ces modèles.

La communication que le double chevron fait sur cette triple campagne, qui porte les références de JCB, JCD et JCE, permet d’en savoir un peu plus sur le problème. Et notamment le fait qu’il concerne les moteurs 2.0 BlueHDi.

Pour le reste, la marque se montre moins bavarde. Tout juste sait-on que ce rappel concerne deux modèles, les C4 Picasso/SpaceTourer type B78 (2e génération) assemblés du 1er décembre 2017 au 18 février 2021 et les C5 Aircross type C84 sortis de chaîne entre le 14 juin 2018 et le 18 janvier 2022. Ces modèles répondent aux types CE e2*2007/46*0356* suivis des nombres compris entre 15 et 18 ou entre 21 à 24 pour le monospace, et e2*2007/46*0642* suivis d’un nombre compris entre 01 et 05 ou 07 à 11. Une information que vous pouvez retrouver dans la case K de votre carte grise.

Selon nos estimations, plus de 20 000 véhicules (8 000 C4 Picasso/SpaceTourer et 12 000 C5 Aircross) seraient concernés par ce rappel.