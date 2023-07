Rappel : coup de chaud pour plus de 30 000 Peugeot

Les moteurs BlueHDi du groupe Stellantis ne sont pas, loin s’en faut, des références en matière de fiabilité. Le plus souvent, c’est le système de dépollution SCR, qui fonctionne à l’AdBlue, qui est en cause. Toutefois, cette fois-ci, c’est un autre élément permettant de dépolluer ces moteurs qui est mis en cause.

Sur, précisément, 33 390 Peugeot, c’est le filtre à particules qui pose problème. Celui-ci peut, de façon inattendue, se mettre à surchauffer. Ce phénomène peut alors provoquer des fissures sur ce précieux FAP, qui ne remplirait alors plus correctement son office. Le constructeur a donc décidé de remplacer ce dernier sur ces plus de 30 000 autos.

Cette liste comprend des 308 de type T9 (2e génération) construites entre le 12 janvier 2017 et le 20 juillet 2020, des 3008 de type P84 (2e génération) produits du 29 mars 2017 au 19 janvier 2022, des 5008 de type P87 (2e génération) assemblés entre le 26 avril 2017 et le 31 janvier 2022, et des 508 de type R823 Europe (2e génération) sorties de chaîne entre le 11 janvier 2018 et le 12 octobre 2021.

Les propriétaires de ces véhicules seront directement contactés par la marque afin de prendre rendez-vous avec leur concessionnaire.