Rappel : défaut dans le système d’injection des Jaguar E-Pace, F-Pace, XE et XF

La filiale française de Jaguar, tout comme ses cousines britannique, croate, irlandaise, polonaise, roumaine et suédoise, procède actuellement au rappel d’environ 2 000 voitures, suite à l’identification d’un problème sur le circuit d’injection des versions Diesel.

Plus précisément, c’est la durit de retour de carburant, en caoutchouc, qui n’est pas fixée sur un support suffisamment rigide, ce qui peut entraîner le pliage, voire la rupture de ce conduit. Pas de risques d’incendie en vue, puisque le carburant qui pourrait alors s’échapper serait projeté sur des parties froides du moteur. En revanche, le risque est réel pour les véhicules suiveurs, et notamment les deux-roues, qui pourraient alors glisser sur la flaque de gasoil ainsi formée.

Sont concernés par ce rappel les best-sellers du constructeur au félin : E-Pace, F-Pace, XE et XF. Les modèles en cause ont été produits entre le 27 novembre 2019 et le 28 avril 2021. Tous les propriétaires actuels concernés ont été ou seront contactés par le constructeur pour procéder aux corrections nécessaires.

Ce rappel, qui porte la référence H359, concerne uniquement des modèles dont le numéro de réception CE est e5*2007/46*1047, e5*2007/46*1048, e5*2007/46*1049 ou e5*2007/46*1050, information que vous trouverez à la rubrique K de votre carte grise.