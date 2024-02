Rappel géant pour les vélos Babboe

Le vélo cargo a le vent en poupe avec un marché estimé à 900 millions de dollars actuellement et une croissance exponentielle ces dernières années. Pour cause, il est un moyen facile, ludique et rapide de se déplacer avec ses enfants en ville. Babboe en fabrique depuis 15 ans et s’est fait une place de choix dans ce marché qui n’est désormais plus de niche. Et pour cause, avec des prix débutants à 1899 euros pour un triporteur, ses vélos cargo sont parmi les plus abordables du marché (la moyenne pour ce genre de vélos étant de 5000 euros).



Malheureusement, la marque s’est fait épingler par l’Autorité néerlandaise de sécurité des produits alimentaires et de consommation (NVWA, l’équivalent de notre DGCCRF) avec pour conséquences l’arrêt immédiat de la vente de ses vélos. Et pour cause, les cadres peuvent céder.

Une absence totale de prise en compte du problème

Pour rappel, les vélos cargo biporteurs et triporteurs Babboe sont principalement utilisés pour le transport d’enfants, souvent plusieurs d’ailleurs. Un cadre qui cède lorsque vous rouler a de forte chance de finir en chute pour tous les passagers et la ou le cycliste. Et cela serait d’autant plus grave en cas de rupture lors d’un trajet sur la route au milieu de la circulation.



Jusque-là, pas de quoi s’affoler. Des problèmes arrivent dans tous les univers industriels. Mais dans le cas de Babboe, les choses sont à la fois plus graves et plus compliquées.



En effet, les remontées des consommateurs datent de quelques années déjà et Babboe n’y a jamais donné suite. De fait, la NVWA a pris les choses en main, a lancé une enquête qui a non seulement conclu sur un risque élevé de casse et donc de danger, mais en plus sur l’absence totale d’enquête de la part du fabricant pour repérer le problème. Le résultat est immédiat : la vente des vélos Babboe est suspendue et les vélos concernés doivent être rappelés.