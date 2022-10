Rappel : risque d’incendie sur les Peugeot 3008 et 508

Même si leurs capacités sont largement moindres que celles des voitures électriques, les batteries de traction des hybrides rechargeables sont, sur leur principe, très proches de celles des premières. Dans le cas des Peugeot 3008 et 508, il s’agit d’un élément qui utilise une chimie lithium ion et dont la capacité est de 11,8 kWh sur la familiale et de 13,2 kWh sur le SUV.

Sur une partie de la production de ces accumulateurs, qui ont été installés sur les véhicules sortis de chaîne entre les 1er octobre et 13 décembre 2019, la marque au Lion a relevé un possible problème de tension des cellules qui composent la batterie. Cette défaillance peut créer des surchauffes et, dans les cas extrêmes, un incendie.

Les propriétaires de ces autos sont donc actuellement contactés par Peugeot afin de procéder à un contrôle de cette batterie. Une opération identifiée en interne sous le code KWA. Le constructeur n’a pas communiqué le nombre de 3008 et de 508 qui étaient concernées par ce rappel, mais il peut être estimé aux environs de 3 000 exemplaires.

Les 3008 touchés par ce problème ont été homologués sous les types CE (à consulter dans la case K de la carte grise) e2*2007/46*0628* suivi de 05 ou de 06, tandis que les 508 l’ont été sous la référence e2*2007/46*0534*12.