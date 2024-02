Recharge électrique: les Alpes du nord plutôt bien loties

Comment recharger sa voiture dans les stations de ski ?

Aujourd'hui, voyager en électrique n'est plus un problème dans la mesure où la quasi-totalité des stations-services d'autoroutes sont équipées de bornes de recharge rapide. D'ailleurs, les journalistes de Caradisiac qui ont participé à ce grand road trip en direction des stations n'ont rencontré aucune difficulté de ce côté-là.

Pour autant, un suspense perdure quant à la disponibilité de points de charge une fois arrivé à destination. A quoi vous attendre en matière de recharge électrique sur place ? Voici des éléments de réponse établis à partir des des données croisées de Chargemap, application qui permet entre autres de localiser les bornes de recharge en quelques clics, et de Skidata.io, observatoire des stations de ski françaises.

Nous nous sommes mis dans la peau d’automobilistes en partance pour la montagne et les sports d’hiver à bord de voitures électriques. Plus précisément, nous avons voulu savoir quelle disponibilité de recharge sur bornes publiques nous attendent une fois arrivés au pied des pistes, selon les massifs et selon les stations de ski. Objectif : permettre d’anticiper au mieux le séjour sur place, et par-dessus tout, éviter une éventuelle panne sèche…de courant.

Le panorama que nous avons construit s’appuie sur les données recueillies à la fois sur Skidata.io et Chargemap. Nous avons d’abord répertorié les stations les plus populaires de chaque chaîne de montagnes (des Alpes du Nord aux Pyrénées, en passant par le Jura, les Vosges et le Massif central), sur la base d’un classement multi-critères réalisé en 2023 par la plateforme Skidata.io.

Combien de bornes « là-haut » ?

Puis, une fois ces destinations listées, sous forme de Top 15 pour les Alpes du Nord et du Sud, de Top 10 pour les Pyrénées et de Top 5 pour les trois autres reliefs, nous avons tenté au mieux d’identifier le nombre de bornes publiques actuellement opérationnelles ainsi que les niveaux de puissance proposés localement, sur la base du vivier de bornes référencées par Chargemap.

Nous avons retenu les bornes installées tantôt (et plus ou moins densément) au sein de stations de charge dédiées, tantôt installées en petites unités à des emplacements avant tout passants et stratégiques (devant un hôtel de Ville ou un office de tourisme par exemple). Nous avons parallèlement pris en compte le nombre de bornes que certains établissements privés, tels que des hôtels-restaurants, mettent parfois à disposition de tous les utilisateurs de véhicules électriques, au-delà de leur simple clientèle.

Disparité du maillage et des kW

Il faut savoir que la plupart de ces bornes intègrent entre un et plusieurs points de recharge. Généralement, en outre, chacune d’elles est équipée de plusieurs ports et configurée pour distiller des niveaux de puissance adaptés à différents types de véhicules électriques. Dans la pratique, cela va de 3 à 22 kW en moyenne, mais parfois aussi jusqu’à 50, 100 voire 200 kW selon la borne et la dotation de la station.

Cette enquête, au-delà du fait de vous renseigner concrètement sur les possibilités de charge en tant que conducteur de VE, met en lumière une vraie disparité en termes d’équipements, selon les montagnes et les stations de ski concernées. Ainsi, alors que les Alpes (surtout les Alpes du Nord) et les Pyrénées semblent à ce jour plutôt bien loties en bornes publiques, on constate à l’inverse que plusieurs stations du Jura, des Vosges et du Massif central n’en possèdent à ce stade encore aucune.