Recharger sa voiture électrique sera bientôt plus simple

Pour un non initié, ou un conducteur de véhicule électrique novice, recharger sa voiture peut rapidement virer au casse-tête.

Avec des prix qui varient du simple au double selon les bornes et les puissances électriques disponibles, et des moyens de paiement qui diffèrent eux aussi grandement selon les exploitants (paiement à la minute, paiement à la charge ou selon la puissance, abonnements, etc.), faire le plein d’électricité de son véhicule n’a rien de simple pour qui débute dans le monde fabuleux du zéro-émission.

Pourtant, avec plus de 100 000 bornes de recharge installées en France et le développement de la mobilité électrique, la grande majorité des conducteurs se confrontera rapidement à ce qui aujourd’hui peut relever du challenge. On le rappelle, à partir de 2035 la vente de véhicules thermiques sera prohibée en Europe.

Pour simplifier l’usage des bornes de recharge, l’Union Européenne, via le règlement AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) entend donc prendre les choses en mains et compte standardiser à la fois les tarifs, mais aussi les moyens de paiement via la possibilité généralisée de payer sa recharge via sa carte bancaire.

« À l'entrée des stations-service, les tarifs de l'essence sont affichés sur les fameux totems. La nouvelle réglementation européenne va apporter de la transparence pour le consommateur final. Elle impose à tous les chargeurs de plus de 50 kilowatts d'accepter la carte bleue et aussi de mesurer la quantité d'énergie fournie au kilowatt et non à la minute », a précisé Jean-Marc Bianchi, de TSG Group, spécialiste des bornes électrique à nos confrères du Point.

Ce nouveau règlement, encore en discussion actuellement, pourrait entrer en application dès le début de l’année prochaine, et permettre aux conducteurs de véhicules électriques d’y voir plus clair au moment de faire le plein de Watts.