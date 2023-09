Les monospaces ont bien changé dans la gamme Renault. Le Scenic a abandonné son look monocorps et surtout fait désormais l’impasse sur la modularité. Quant à l’Espace, il réduit son format et devient réellement un SUV. Alors, est-il toujours adapté à une utilisation familiale ?

dailymotion Renault Espace : usurpation d’identité ? En direct du salon de Munich 2023 (vidéo)

Basé sur l’Austral, il se révèle plus long de 21 cm au niveau de la partie arrière pour atteindre 4,72 m. Malgré ce surplus, ce sixième opus est plus compact que l’ancien, de 14 cm tout de même. Mais le constructeur assure que le volume à bord est identique. Grâce à son empattement allongé de 8 cm par rapport à l’Austral, il permet aux passagers du second rang de prendre leur aisance. De plus, la banquette coulissante sur 22 cm, et scindée en deux parties (1/3-2/3), permet de privilégier l’environnement des passagers du troisième rang.

C’est justement sur ce point que l’Espace n’est plus tout à fait l’Espace. Tout d’abord, l’accès y est compliqué et seules des personnes au gabarit mesuré pourront s’y installer. La garde au toit est limitée, les pieds ne trouvent guère de place sous la banquette, et les genoux sont trop pliés. Il s’agit donc de places d’appoint qui conviendront à des personnes de 1,70 m au maximum. La cinquième génération avait déjà réduit l’espace offert tout à l’arrière. Finalement, le Grand Kangoo ne serait-il pas véritablement le nouvel Espace ?

Quant au coffre, il ne fait pas non plus référence. Son volume varie de 581 à 1 818 litres en configuration à cinq places, et de 477 à 1 714 litres en sept places. Un Peugeot 5008 fait mieux avec respectivement de 780 à 1 940 litres, et de 702 à 1 862 litres. De plus, son seuil de chargement haut perché ne facilite pas la mise en place d’objets lourds.

En revanche, il est difficile de regretter le « poste de pilotage » de l’ancienne génération. La planche de bord, reprise de celle de l’Austral intègre deux écrans de 12 pouces et un système multimédia sous Android, fourni par Google. Il se révèle ergonomique et performant.

SUV et hybride

Le passage à une silhouette de SUV n’est pas le seul signe de l’évolution de l’espèce. Sous le capot, l’Espace fait appel à une motorisation hybride. Le moteur à essence trois cylindres 1.2 de 130 ch est couplé à un moteur électrique de 68 ch et un alternodémarreur de 34 ch. L’ensemble développe 200 ch et se contente d’une consommation raisonnable de 6,3 l/100 km, que nous avons relevé lors de notre essai. Pour le moment, il s’agit de la seule offre au catalogue, facturée de 44 500 € à 49 500 €.

J'aime Je n'aime pas

L’instant Caradisiac

Alors que Volkswagen met en place une grande structure ouverte avec des voitures visibles de loin, Renault, placé juste en face, fait le choix contraire. Il est nécessaire de rentrer dans le stand pour y découvrir leurs modèles. La marque au losange joue mise sur la curiosité des visiteurs…