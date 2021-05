Renault Mégane E-Tech Electric : les premières images de la compacte électrique

Lors de sa conférence de presse digitale "Renault Talk", le Losange a donné un premier aperçu de sa prochaine grosse nouveauté : la Mégane E-Tech Electric. Et ce n'est pas un timide teaser, on a eu droit à un joli bout de l'arrière, avec la présence du nouveau logo.

Visible dans les publicités du constructeur depuis mars, il fera donc ses débuts sur une voiture avec cette Mégane électrique. Et grâce à ce teaser, on découvre à quoi il ressemble sur un véhicule. Il y a les deux traits entrelacés sur un fond noir, une forme qui évoque le Losange dessiné par l'artiste Vasarely en 1972. On découvre aussi en dessous le monogramme du véhicule, avec un "E" doré. Le nom serait donc "MéganE".

Le directeur du design Gilles Vidal a également donné un aperçu de la planche de bord. Celle-ci va enfin adopter une nouvelle présentation promise depuis le concept-car Trezor, dévoilé en 2016. Il y aura ainsi un ensemble d'écrans en L, formant une continuité entre l'instrumentation numérique et la console centrale.

Gilles Vidal a expliqué que les aérateurs sont cachés derrière ces écrans. La Mégane E-Tech Electric sera la première Renault dotée d'un nouveau système d'info-divertissement basé sur les services de Google. Il y aura aussi un régulateur de vitesse qui se calera automatiquement sur les limitations en vigueur.

La Mégane électrique sera le premier véhicule de Renault basé sur la nouvelle plate-forme CMF-EV, dédiée aux voitures 100 % électriques. La marque n'a pas encore donné d'infos techniques sur le modèle de série. Luca de Meo a annoncé que la voiture sera sur les routes début 2022. Mais on espère une présentation dans quelques semaines !