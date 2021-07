Réparation automobile : la plupart des pannes arrivent avant 25 000 km

Posséder un véhicule personnel est une obligation pour bon nombre de Français, mais c'est aussi un poste de dépense et une source d'ennuis pour beaucoup. La récente étude de CarGarantie montre que depuis 2016, le prix moyen d'un sinistre automobile a augmenté de 70 €, pour atteindre les 572 €. La barre des 600 € se rapproche à grand pas et devrait être facilement passée à mesure que les hautes technologies (aides à la conduite, dépollution) se démocratisent sur des moteurs thermiques toujours plus complexes.

Un point est tout de même rassurant pour les acheteurs de véhicules d'occasion : la plus grosse partie des sinistres interviennent avant 25 000 €. Seuls 19,4 % surviennent après ce kilométrage, et 22,4 % après un an.

Le moteur, le turbo et la boîte de vitesses représentent à eux seuls la grosse majorité des pannes. Sur ce point, la voiture électrique devrait faire le plus grand bien aux automobilistes puisque les pannes moteur sont rares voire inexistantes, le turbo n'existe bien évidemment pas et la transmission est souvent un simple rapport unique.