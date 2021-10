Reportage : Le salon Electric-Road fait le plein de nouveautés branchées

Les salons automobiles n'ont pas dit leur dernier mot. Mais ils changent de dimension et font évoluer leur formule. Le congrès Electric-Road organisé à Bordeaux en est la parfaite illustration. Il semble être la synthèse du salon auto de demain.

D'abord, il est à taille humaine, ce qui le rend plus facile à visiter et nettement plus abordable pour exposer. Si les grands rendez-vous internationaux battent de l'aile, c'est parce que les marques ne veulent plus dépenser des fortunes pour ce type de communication. Elles favorisent les événements plus nationaux et régionaux, qui permettent d'être plus directement en contact avec les clients.

Ensuite, Electric-Road est un rendez-vous hybride, conçu à la fois pour le grand public et les professionnels. Une dualité qui va être imitée par le prochain Mondial de l'Automobile, qui proposera en même temps que l'expo de voitures traditionnelles le salon Equip'Auto.

Et enfin, cet évenement est bien sûr un avant-goût de l'avenir de la mobilité en mettant en avant les engins électrifiés. Jean-Patrick Teyssaire, président d'honneur d'Electric Road, l'a d'ailleurs dit : le secteur du transport « est bien obligé de muter », soulignant que l'électrique « est la moins mauvaise des solutions et deviendra sans doute le avec le temps, la meilleure ».

Et l'électrique est déjà partout. On découvre ainsi des vélos à hydrogène, des scooters, des voitures et même des bus ! Le salon met aussi en avant tout l'éco-système lié à cette mobilité électrique, avec par exemple des fournisseurs de bornes de recharge.

Comme son nom l'indique, le congrès est un lieu d'échange. Il y a un riche programme de conférences et d'ateliers pour les professionnels mais aussi pour le public, avec un « ring », un espace central où les entreprises présentent leur société et répondent aux questions du public. Jean-Patrick Teyssaire souligne d'ailleurs qu'il voulait un salon « concret » qui permet de voir que « la mobilité électrique est un plaisir, le plaisir de la liberté de circuler sans polluer ».

Le grand public peut venir ainsi découvrir l'avenir de la mobilité et le tester. Du côté des automobiles, plus de 20 marques sont présentes et proposent à l'essai leurs dernières nouveautés. Preuve que le salon a retenu l'attention des constructeurs, il y a une belle brochette d'avant-première, puisque plusieurs modèles sont exposés avant leur arrivée dans les concessions. On découvre ainsi la Cupra Born, le Kia EV6, le Nissan Ariya ou encore le MG Marvel R. DS et Peugeot exposent les nouvelles DS 4 et 308 à moteur hybride rechargeable.

Intéressé pour voir et prendre le volant de ces véhicules à deux ou quatre roues ? Le Forum Electric Road est ouvert jusqu'au mercedes 20 octobre.