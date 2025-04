Retour sur les différentes mises à jour de l’Opel Corsa de quatrième génération

L’Opel Corsa, cela fait plus de quarante que ça dure. Apparue en 1982, la citadine en est à sa sixième génération, un dernier opus qui n’est autre que la cousine technique de la Peugeot 208. Si chaque génération a rencontré son public, voici notre focus sur la quatrième, dont les annonces ne manquent pas sur les sites marchands tels que La Centrale ou Leboncoin. Une auto que l’on déniche sous les 3 000 €.

Celle qui nous intéresse ici est apparue en 2006 en trois et cinq portes et partage ses dessous techniques avec la Fiat Grande Punto, un héritage du partenariat avorté entre GM et Fiat. Elle grandit nettement par rapport à l’ancienne génération (+ 16 cm), mais reste sous la barre fatidique des quatre mètres (3,99 m). Elle apparaît alors avec quatre motorisations : 1.2 de 80 ch, 1.4 de 90 ch et 1.3 CDTi de 75 et 90 ch. À noter que le 1.7 CDTi de 125 ch est commercialisé peu de temps après.

La gamme de la Corsa se définit en quatre finitions. L’Essentia comprend notamment le verrouillage à distance, les vitres avant et rétroviseurs électriques, le volant et le siège conducteur réglable en hauteur. Le niveau Enjoy dispose en plus de la climatisation manuelle, de la radio CD ou encore des airbags rideaux. Ensuite, la Sport donne accès au régulateur de vitesse, aux antibrouillards, aux jantes alliage, à l’ordinateur de bord… Enfin, la Cosmo profite de la climatisation automatique.

En mars 2007, la Corsa s’énerve en prenant l’appellation OPC, son moteur 1.6 turbo atteint 192 ch ! Une boule de nerfs que les trains roulants ont du mal à canaliser. En septembre de la même année, une déclinaison plus sage apparaît au catalogue. Ainsi, la GSI profite du même moteur, mais à la puissance plus raisonnable : 150 ch.

Les évolutions techniques de janvier 2010

La Corsa n’étant pas la plus rigoureuse du segment sur la route, la marque décide de lui apporter plusieurs modifications. Ainsi, la cartographie de la direction est revue pour assurer un meilleur retour d’information. Par ailleurs, la stabilité en ligne droite est meilleure. Une stabilité améliorée également grâce à un essieu arrière revu. Les amortisseurs sont recalibrés afin de gagner en confort sans nuire au comportement routier. Une nouvelle barre stabilisatrice est employée et ses supports sont redessinés.

Sous le capot, les motorisations n’ont d’autre choix que de répondre aux normes Euro 5. Un nouveau venu fait son apparition, le bloc trois cylindres 1.0 de 65 ch. Le 1.7 CDTi passe à 130 ch et le petit 1.3 CDTi atteint 95 ch. Vous pouvez retrouver ici tous les détails des modifications.

Opel profite de cette mise à jour pour faire évoluer la gamme. Si l’entrée de gamme Essentia est conservée, la 111 remplace l’Enjoy (en gagnant au passage le régulateur de vitesse, l’ordinateur de bord…) et la Cosmo est toujours de la partie.

Le restylage de janvier 2011

Après les évolutions mécaniques, c’est au tour de l’esthétisme d’évoluer. Diviser les évolutions en deux parties est suffisamment rare dans l'industrie automobile pour être souligné. Il semble toutefois que le budget manque pour réaliser un grand lifting. Les changements se concentrent sur l’avant de la voiture avec de nouvelles optiques, plus grandes, une calandre revue ainsi qu’un bouclier profondément redessiné en partie basse. En revanche, l’arrière reste strictement identique, la marque n’a même pas jugé bon de revoir le graphisme des feux.

L’habitacle ne reçoit pas non plus énormément d’attention. La planche de bord profite de nouveaux habillages afin de ne pas trop être distancée par la concurrence en termes de finition. On note également que l’écran du GPS migre du haut de la console centrale vers le centre. Par ailleurs, la gamme est à nouveau remaniée avec ces différentes appellations : Essentia, Edition, Color Edition, Design Edition, Cosmo et OPC.

Comme si cela ne suffisait pas, Opel chamboule tout en juillet 2013 avec les niveaux Essentia, Graphite (ex Edition, mais les airbags latéraux en moins), la Cosmo, la Color Edition et l’OPC.

En janvier 2015, une nouvelle génération de Corsa fait son apparition. Il s’agit toutefois davantage d’une grosse évolution puisque la base technique reste la même, mais elle progresse sur tous les aspects.

Le restylage en images

Afin de visualiser les évolutions, voici les différences en images. Vous trouverez la « phase 1 » à gauche (en haut sur mobile) et la « phase 2 » à droite (en bas sur mobile).

Le restylage de la Corsa cinq portes

Le restylage de la Corsa trois portes