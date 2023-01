Rétromobile 2023 : BMW 850i, l’élégance incarnée

Le design de BMW fait beaucoup parler depuis quelques années. Avec un double haricot devenu énorme sur les nouveautés récentes de la marque et des lignes de plus en plus compliquées et massives, les BMW modernes déplaisent aux puristes même si elles se vendent admirablement bien. Tout l’inverse de la première BMW Série 8, unanimement saluée pour son élégance à sa sortie en 1989 mais pas spécialement récompensée sur le plan commercial.

Cette Série 8 de première génération vieillit comme le bon vin. Toujours aussi agréable à contempler, elle reste relativement abordable sur le marché de la collection. L’exemplaire proposé à la vente par Artcurial à Rétromobile, une splendide 850i V12 de 1991, est estimé entre 35 000 et 45 000€. Et on en trouve pour moins cher que ça sur certaines annonces. Mais cet exemplaire possède une boîte manuelle tout en affichant un kilométrage raisonnable de 112 275 km.

Attention à la fiabilité

N’oublions pas de rappeler que l’entretien d’une telle diva posera inévitablement quelques problèmes et pourra coûter cher. Avec un V12 de 300 chevaux sous le capot et une technologie embarquée déjà sophistiquée à l’époque, il n’y a évidemment pas de miracle.