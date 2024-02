La rendez-vous Artcurial est un incontournable de Rétromobile. Et si le vent de folie qui avait soufflé sur l’incroyable vente Baillon en 2015 ne peut se reproduire chaque année, le fait est que l’événement tient chaque année ses promesses, avec des voitures incroyablement désirables dispersées sous le marteau.

Pour ce cru 2024, c’est une Ferrari qui tient la vedette. Il est en effet question d’une sublime 250 GT California Spyder, la dixième produite sur un total de 47, et dont le prix d’adjudication attendu s’établit entre...8,5 et 11,5 millions d’euros. Une fourchette sacrément large, mais il est vrai que ce marché ne correspond pas toujours à des critères très raisonnables.

dailymotion Rétromobile 2024: focus sur la vente Artcurial

Les amateurs de bolides pourront aussi se laisser par une Porsche 911 S 1968 ayant appartenu au champion de ski Jean-Claude Killy entièrement restaurée (200/300 000 €). A moins qu’un modèle plus récent remporte vos suffrages, auquel cas la maison propose une rarissime 911 de 1992 préparée en Californie par Singer, et estimée à 900 000 € minimum. Horriblement cher, certes, mais c’est le prix à payer pour un exemplaire unique disposant qui plus est de papiers français.

A signaler aussi, cette incroyable McLaren Speedtail, l’une des 106 fabriquées (photo), et qui a parcouru moins de 400 km à ce jour. Un prix ? Oh, environ 2,5 millions… Pour ce prix, vous pouvez aussi viser une Lamborghini Sian (63 exemplaires) de 2021.

Sinon, vous a-t-on parlé de cette 205 GTI 1.6 rouge n’ayant parcouru que 33 400 km et estimée entre 25 et 35 000 € ? Pour notre part, nous miserions plutôt sur la fourchette haute ce vendredi quand l’auto passera sous le marteau. Dans la même zone de prix, il y a aussi cette 2CV Charleston de 1990, et qui avec ses 6000 km au compteur est évaluée entre 25 et 45 000 €, soit presque du simple au double !

Du côté des ancêtres, citons enfin cette Voisin C14 Chartreuse 1929 (estimée à partir de 150 000 €), ou cette C14 « Aquitaine » entre 50 et 70 000 €. Mais puisqu’il faut bien terminer sur un modèle, votre serviteur optera pour cette divine Ferrari 250 GT Lusso Berlinetta de 1964, en photo ci-dessous. Reste maintenant moins de 24 heures pour dégoter 1,6 million d’euros !