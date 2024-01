Rétromobile 2024 : il y aura Sébastien Loeb et ses voitures

Alors que l’organisateur du salon Rétromobile 2024 commence à dévoiler le programme des festivités sur place pour cette nouvelle édition, il vient d’annoncer la venue d’un invité spécial : Sébastien Loeb, le plus célèbre des pilotes de rallye français. Le nonuple champion du monde se trouve actuellement en Arabie Saoudite où il y dispute le Dakar 2024 au volant de son proto Prodrive, figurant d’ailleurs en bonne place pour jouer la victoire au classement général.

Le 31 janvier prochain, il sera bien à Paris Portes de Versailles au salon Rétromobile 2024 avec l’équipe de la Fédération Française de Sport Automobile (FFSA), y célébrant ainsi son cinquantième anniversaire. "Merci à la FFSA de ne pas avoir oublié que j'allais avoir 50 ans ;) C’est sympa l'organisation de cette célébration et ce moment de partage autour de ma carrière. Je serai de retour du Dakar et très content de venir partager ce moment avec mes amis, les fans de sport auto et le public ! ", déclare le champion.

Les voitures de Sébastien Loeb

A cette occasion, le salon Rétromobile permettra d’observer pendant cinq jours quelques-unes des voitures sur lesquelles l’Alsacien a pu construire sa carrière. Des voitures de rallye, évidemment, mais n’oublions pas que Sébastien Loeb a également piloté le prototype LMP1 de Pescarolo en 2005, des GT3 dans le championnat GT FFSA ou encore les Citroën C-Elysée en WTCC.