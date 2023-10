Rétromobile 2024 : l'Autodrome de Linas-Montlhéry à l'honneur

Au fur et à mesure qu’on se rapproche de l’édition 2024 du salon Rétromobile, le programme des festivités se dévoile. Depuis quelques jours, on sait que l’histoire de la marque anglaise MG sera au centre de cette nouvelle édition avec plusieurs modèles exposés dont un prototype expérimental engagé par la marque à l’époque des records de vitesse sur le lac salé de Bonneville.

Il y aura aussi une exposition sur l’Autodrome de Linas-Montlhéry, ce circuit bien connu des amateurs de rassemblements d’anciennes qui sert toujours aujourd’hui à de véritables essais et autres tests de développement. Construit en 2024 par l’architecte Raymond Jarmin, il fêtera l’année prochaine son centenaire et appartient à l’UTAC qui possède également le circuit de Mortefontaine depuis 2008.

Une exposition variée

Connu à la fois pour ses compétitions au siècle dernier et les records, le circuit permettra de rassembler une belle collection de voitures sur le salon pour fêter cet anniversaire : « Ce témoin de l'évolution automobile sera mis à l’honneur via une exposition de 500m² organisée en partenariat avec l'UTAC et l'association Vintage Revival Montlhéry. Les visiteurs auront l'opportunité de découvrir une sélection d’une vingtaine de véhicules ayant marqué l’histoire du circuit, allant des modèles d'avant-guerre comme la Bugatti Type 36/35A Grand-Prix 1925 et l'AMILCAR MCO Grand-Prix 1928, aux voitures plus récentes telles que la Peugeot 404 de record, la McLaren F1 GTR ou encore la Ferrari F40 du BPR Global GT. », peut-on lire dans le communiqué du salon.