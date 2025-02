Rétromobile 2025: les - vrais - trésors de la vente Artcurial (vidéo)

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

C'est ce vendredi à 15 heures que les merveilles de la vente Artcurial de Rétromobile passeront sous le marteau. Si la star en est - comme souvent - une Ferrari, en l'occurrence une 275 GTB 1966 estimée à 2,2 millions minimum (photo ci-dessous), plusieurs beautés méritent tout votre attention.

On citera, pêle-mêle, une BMW 3.0 CSL 1975 (60-80 000 €), une Talbot-Lago T14 America (13 exemplaires produits, 150-200 000 €), une Fiat 131 Abart Rally Gr.IV 1976 (100 à 140 000 €), une Alfa Romeo 1300 Junior Zagato de 1970 (35 à 45 000 €), une Ferrari 550 Maranello 1996 ex-Michael Schumacher (230-250 000 €), une BMW Z8 affichant 30 km (!) et estimée à 300 000 € minimum, ou bien encore un autobus parisien Renault TN4H 1937, susceptible de partir entre 40 et 80 000 €. Liste non exhaustive, loin s'en faut, puisque 313 voitures seront présentées!

Sans oublier, du côté des étrangetés, cette Packard Super eight recarrossée façon en bateau par Chapron pour les besoins de la cause publicitaire. Cette voiture avait été fabriqué sur commande de la maison Reard, pionnière du bikini, et faisait la tournée des plages sur la cote d'Azur. Une immanquable parmi des centaines d'autres, finalement. Ni bien sûr, la Lancia B24S convertible Pininfarina qui a provoqué une véritable émotion à Stéphane Schlesinger, comme vous pouvez le découvrir dans la vidéo accompagnant cet article.