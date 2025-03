Après trente ans de service, l'A4 s’en va suite à la nouvelle nomenclature de la marque : les autos paires sont désormais électriques et les impaires thermiques. C’est ainsi que sa remplaçante, l’A5, reste fidèle aux moteurs à combustion. Il s’agit en quelque sorte d’un croisement entre l’A4 et l’A5. Son dérivé break, appelé « Avant », est une carrosserie très prisée par les clients en Europe. Elle est ici facturée 1 500 € de plus par rapport à la berline.

La longueur est la même que celle de la berline. À savoir 4, 83 m, ce qui place l’A5 Avant parmi les grandes du marché devant ses concurrentes historiques, les BMW Série 3 Touring et Mercedes Classe C break. L’empattement proche des 3 mètres (2,89 m) promet un bel espace à bord. En revanche, le volume n’est toujours pas sa qualité principale en variant de 476 à 1 424 litres. C'est l'un des plus petits de la catégorie.

À l’intérieur, tout est nouveau. La planche de bord massive abrite une dalle numérique regroupant deux écrans, un combiné d’instrumentation de 11,9 pouces et un tactile de 14,5 pouces. Ce n’est pas tout puisque le passager peut bénéficier de son propre écran de 10,9 pouces. Sous le capot, l’A5 Avant accueille un 2.0 TFSI proposé en 150 et 204 ch et un 2.0 TDI de 204 ch également. Ce dernier bénéficie d’une micro-hybridation de 48V fort de 24 ch et 230 Nm de couple. En haut de panier, la S5 peut compter sur son V6 3.0 essence de 367 ch. La transmission Quattro est quant à elle disponible sur les versions les plus puissantes.

Nous testerons la motorisation la moins pénalisée par le malus écologique en France, à savoir le 2.0 TDi en version 2 roues motrices. Ce dernier débute à 360 € (à partir de 127 g de CO2/km) pour la version la plus efficiente. L’hybridation légère 48v lui permet d’être considéré comme un hybride, ce qui amoindrit le malus au poids déjà important. Pour cette version, il s’établit à 2 165 €. Retrouvez-nous dès demain pour découvrir en live la nouvelle Audi A5 Avant.