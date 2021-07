Route de nuit - Bertrand Lavier et ses sublimes épaves

Quand on entre dans la Bourse du Commerce, nouveau siège parisien de la collection de Bernard Arnault, on est impressionné par la galerie circulaire dédiée à l’œuvre de Bernard Lavier.

Incontournable de la scène avant-gardiste européenne, Bertrand Lavier pose un regard scrutateur sur le monde qui l'entoure, et bien sûr l'automobile n'en est pas exclue. Ses « chantiers », comme il nomme ses travaux, sont élaborés à partir d'un nombre réduit de postures qu'il est possible de désigner selon des critères familiers : objets sur socle, objets peints, superpositions d'objets, peintures industrielles, et transpositions avec d'autres matériaux de tableaux classiques appartenant à la grande histoire de l'art.

Jouant du paradoxe, du rapprochement ou du détournement, il a pourtant su construire une œuvre singulière depuis 1969. La « Giulietta » récupérée par Lavier dans une casse est associée à une tragédie, que la mise en scène renforce : un petit ours en peluche posé sur un socle fait face au véhicule accidenté.

Pour ses « objets peints », Bertrand Lavier refuse de trancher entre présentation ou représentation de la réalité, et préfère l'hybridation, sans doute en mémoire de ses universités horticoles.

Il applique « sa touche à la Van Gogh » – une couche épaisse de peinture acrylique – sur des supports inédits, une « Ferrari 308 GTS » et une « Mercedes-Benz 190 », faisant résolument basculer ces voitures dans le monde de la peinture figurative.

Toute l'œuvre de Bertrand Lavier est régie par cette méthode de « greffes », qui ouvre aux objets élus un passage entre un état primitif et un autre, artistique.