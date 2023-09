Salon de Genève au Qatar: les grands moyens!

Quoi de neuf en 2023 ? La géographie mondiale, tout simplement ! Preuve en est la délocalisation du salon de Genève…au Qatar, pour une exposition qui s’annonce des plus originales, et affiche clairement l’ambition d’être « le plus grand salon automobile du Moyen-Orient et d’ailleurs. »

L’événement se tiendra du 5 au 14 octobre.

Le salon lui-même se répartira sur 4 halls du Doha Exhibition & Convention Center (DECC) dont la surface cumulée atteint 29 000 m2 et dont les portes s’ouvriront à 14h chaque jour (sauf le samedi, dès 10h), pour ne se refermer qu’à 22h.

Une trentaine de marques y présenteront leurs dernières nouveautés, et notamment les incontournables McLaren, Porsche et autres Lamborghini qui comptent de nombreux clients dans la région.

De fait, la plupart des marques de luxe et premium font le déplacement, et s’exposeront aux côtés des Volkswagen, Nissan, Kia ou Toyota (la marque n°1 au Qatar) qui devraient exposer des modèles que l’on devine plutôt haut de gamme.

Les voitures électriques seront également de la partie, avec des Lucid et autres Vinfast, et s’y ajoutent notamment des propositions plus originales.

On citera ainsi le français Lazareth, un préparateur réputé pour la qualité de ses productions et qui, parmi de nombreux projets ambitieux, mitonne une moto volante…

Le spectacle se déroulera aussi en extérieur, avec des pistes d’essais qui permettront de prendre place à bord de nombreux modèles. « Ce n’est pas simplement une copie du salon de Genève car à Doha nous mettons en place un nouveau concept – un véritable festival automobile avec des expériences de conduites notamment sur le nouveau circuit de Lusail - F1 et moto GP - ainsi que dans le désert » précise Sandro Mesquita, dirigeant du salon. « De plus, nous organisons cet événement en même temps que le grand prix de Formule 1.

Au-delà des nouveautés et du sport auto, l’accent sera aussi mis sur les collections de voitures anciennes.

Un hall leur sera d’ailleurs dédié, et les amateurs pourront aussi profiter de leur séjour pour se rendre au musée du Cheikh Faysal qui compte plus de 600 voitures.

Autant d’éléments qui permettront de fédérer, espèrent les organisateurs, quelques 200 000 visiteurs sur la durée du salon, dont 80% venant des Emirats.

Et pour ceux qui ne pourront faire le déplacement au Qatar, restera toujours la solution d’un repli stratégique au « vrai » salon de Genève, en Suisse, qui se tiendra du 26 février au 3 mars 2024 fêtera le centenaire de sa première édition. Là encore, on nous annonce un programme copieux.