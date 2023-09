BYD ne vient pas les mains vides au salon de Munich 2023 puisque le SUV Seal U trône en bonne place, aux côtés de deux berlines, les Seal et Dolphin. Cette dernière est peut-être la plus petite, mais c’est certainement celle qui représente la plus grande menace pour les constructeurs généralistes.

dailymotion En direct du salon de Munich 2023 - BYD Dolphin : bientôt encore moins chère !

Lors de notre essai de cette BYD, nous avons constaté qu’elle ne présente pas que des qualités. Son comportement routier manque de rigueur à cause notamment de son amortissement et ses pneus dont le grip est insuffisant. À noter sur ce point que la marque va remplacer la monte d’origine Linglong pour des enveloppes plus performantes. Le confort n’est pas non plus son point fort et le coffre se révèle juste.

Néanmoins, elle offre de la place pour ses occupants, son autonomie est correcte (environ 330 km en usage réel) grâce à des consommations mesurées et les équipements ne manquent pas.

Surtout, elle pourrait faire, mal car ses tarifs sont alléchants, à partir de 28 990 €, bonus écologique non déduit. Elle se positionne ainsi 1 000 € moins chère que la MG4, et 11 000 € en dessous de la Renault Megane E-Tech !

Mais ce n’est pas tout puisqu’une version moins puissante est prévue début 2024, ce qui devrait encore faire baisser son prix…





L’instant Caradisiac

Depuis l’ouverture du salon, le stand BYD ne désemplit pas. Les journalistes sont présents en permanence et les voitures sont souvent prises d’assaut. À n’en pas douter, cette marque suscite beaucoup d’intérêt.