Salon Prestige Auto Beaune : Sébastien Loeb y sera avec ses voitures les plus emblématiques

Pour son cinquième anniversaire, le salon Prestige Auto1 transforme la capitale des vins de Bourgogne en un temple de la performance.

Sous le parrainage exceptionnel de Sébastien Loeb, l’événement réunit pour la première fois en un même lieu, huit des plus emblématiques voitures du nonuple champion du monde des rallyes.

Le « garage idéal » de Sébastien Loeb

Parrain de ce salon, l’invité d’honneur n’est pas venu les mains vides. Pour l’occasion il présente, pour la première fois, huit de ses voitures emblématiques dont certaines sorties directement de son propre garage. Seront exposés les modèles "retraçant ses neuf titres de champion du monde WRC ainsi que ses voitures emblématiques en rallye-raid et en circuit".

Aux côtés des Citroën Xsara WRC (premier sacre mondial) C4 WRC et DS3 WRC (derniers titres en rallye) le visiteur pourra zieuter les Peugeot 3008 DKR (Dakar 2019) et 306 Maxi (la voiture de ses rêves de jeunesse qu’il n’a pourtant jamais pilotée).

La voiture la plus brutale que le pilote avoue avoir jamais conduite sera présente. La 208 T16 Pikes Peak (875 ch/875 kg) avec laquelle il a remporté la fameuse course de côte américaine en 2013 trônera en majesté à l’entrée du salon. Le tableau ne serait pas complet sans un détour par la piste avec la McLaren MP4-12C GT3 au volant de laquelle Sébastien Loeb a remporté Nogaro, Slovakiaring et Navarra du championnat FIA GT Series 2013.

Un grain de sable dans le Meursault

Alors que le Dakar n’emprunte plus les routes françaises depuis belle lurette, le salon s’est ingénié à faire débouler l’esprit Dakar au milieu des vignes. Comme pour rappeler que trois routes à travers la France menaient les concurrents jusqu’à Sète ou Marseille avant qu’ils n’embarquent pour en découdre sur les terres africaines. Voir débarquer ces « monstres » du désert à Beaune, dans le temps de l’élégance, ressemble fort à une facétie. L’occasion de croiser le Dacia Sandrider mais aussi les véhicules vainqueurs des catégories FIA (Ultimate, Challenger et SSV).

Le coin des musclées

L’Univers Excellence sera quant à lui le sanctuaire des supercars et hypercars. Ferrari 849 Testarossa, Lamborghini Temerario, Bentley Bentayga Speed, Porsche 911 type 992 Phase 2 GTS, Aston Martin DB12S Volante, Mercedes-AMG One, La nouvelle Audi RS 5. Il y aura même une Porsche 550 Spyder, modèle dans lequel un certain James Dean perdit la fureur de vivre.