Et maintenant, Sébastien Loeb fait gagner Alpine !

Dans l’univers du rallye, les voitures les plus performantes appartiennent à la catégorie Rally1 où évoluent Hyundai, Ford et Toyota au plus haut niveau du championnat du monde. On trouve ensuite les Rally2, des machines moins sophistiquées mais tout de même dotées d’une transmission intégrale et d’un châssis aux réglages extrêmement affutés. Puis les autres sous-catégories à deux et quatre roues motrices, dont la classe GT Plus réservée aux propulsions très proches de modèles de série.

Connu pour ses neuf titres de champion dans la catégorie reine du championnat du monde des rallyes, Sébastien Loeb s’est offert une pige ce week-end au Rallye du Mont Blanc (championnat de France) réservé aux Rally2 mais aussi aux GT Plus. A cette occasion, il découvrait l’Alpine A110 GT+, évolution de la précédente A110 R-GT. Profitant de l’écart de performance nettement moins important entre les autos de cette catégorie et celles de la classe Rally2 sur ces compétitions d’asphalte, il a carrément réussi à remporter l’épreuve au classement général avec sa copilote Laurène Godey !

Devant toutes les Rally2

Sébastien Loeb et Laurène Godey terminent en effet avec un peu plus de 10 secondes d’avance sur la Citroën C3 Rallye2 de Léo Rossel et Guillaume Mercoiret. C’était la toute première fois que Sébastien Loeb s’essayait à une propulsion de ce genre et c’est aussi la première fois que l’A110 GT+ s’impose à ce niveau. Au championnat, les Citroën C3 et les Hyundai de la classe Rally2 dominent et il faut descendre à la sixième place pour trouver la première Alpine (celle de Quentin Gilbert) qui mène le classement GT Plus. Mais quand Sébastien Loeb revient faire le pilote de rallye pour passer le temps en attendant de se mesurer à nouveau au Dakar (et au championnat de rallye-raid) avec son nouveau proto Dacia, voilà ce que ça donne…