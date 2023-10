Vente aux enchères : prends-toi pour Sébastien Loeb !

Les ventes aux enchères des grandes maisons, comme Aguttes, Arcurial, Millon, ou comme ici Rm Sotheby's, recèlent souvent de véritables pépites.

Et ce sera bien le cas de la vente du 25 novembre prochain, qui aura lieu à Munich, et qui proposera, au milieu de 44 autos d'exception (Ferrari Enzo, Ferrari 365 GTS/4 Daytona Spider...), deux raretés issues du monde du Rallye. Mais surtout, deux autos au pedigree incroyable, et menées (entre autres) par le maître français incontesté en la matière : Sébastien Loeb. Une conjoncture qui conduit fort logiquement à des estimations stratosphériques.

Le premier modèle n'est autre qu'une des 13 DS 3 WRC préparées par Citroën Racing entre 2011 et 2016. Elle porte le numéro 17 et son palmarès compte 11 victoires (dont 8 avec Loeb au volant, et Daniel Elena en copilote), 16 podiums en tout, et 80 victoires d'étapes, ce qui représente tout simplement un record pour un unique châssis en WRC.

En 2012, cette auto a été conduite exclusivement par l'Alsacien, qui l'a menée à 6 reprises vers la victoire (Monte Carlo, Mexique, Grèce, Allemagne, France (Alsace), et Catalogne). C'est surtout avec elle que le chouchou des pilotes français accède à son neuvième et dernier titre mondial, au rallye d'Alsace justement.

En 2013, Loeb continue à la piloter et gagne le Monte Carlo et l'Argentine. Puis, c'est avec Dani Sordo que cette DS 3 n°17 gagne en 2013 le rallye d'Allemagne, puis enfin celui d'Argentine en 2015 et du Portugal en 2016, aux mains de Kris Meeke.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Acquise en 2015 par l'équipe PH Sport, spécialiste en préparation de véhicules de rallye, elle a été entièrement reconstruite, avec une livrée aux couleurs du rallye de France 2013.

On rappellera que cette C3 WRC, numéro de châssis VF7SA5FR8W554058, est dotée d'un 4 cylindres 1.6 turbo de 300 ch et 350 Nm de couple, d'une boîte séquentielle Sadev 6 rapports et d'une transmission intégrale.

Elle est vendue sans prix de réserve, mais son estimation basse est à 450 000 €, quand l'estimation haute atteint les 750 000 € ! Le prix pour un des modèles de rallye les plus titrés au monde jamais mis à la vente.

Deuxième lot "rallye" : un Peugeot 3008 DKR

Le deuxième véhicule n'est pas moins impressionnant, au contraire, même si son palmarès est moins étoffé. Il s'agit en effet d'un des cinq exemplaires de 3008 DKR engagés par Peugeot Sport au Dakar 2017, où il a terminé 3e au général avec Cyril Despres aux commandes. Majoritairement piloté ensuite par Khalid Al Qassimi, cet exemplaire C22 s'illustrera notamment en remportant le Abu Dhabi Desert Challenge en 2017, et en y arrivant second en 2019, seconde place également la même année à l'exigeante Dubai International Baja.

Mais son histoire est aussi liée à celle de Sébastien Loeb, lui donnant un surplus de valeur incontestable. En effet, l'Alsacien en prend le volant pour l'édition 2019 du Paris-Dakar. Il le mène alors sur la troisième marche du podium, avec comme copilote son Daniel Elena fétiche.

Ce 3008 DKR est alors déjà la propriété du team PH Sport (oui, aussi) depuis 2017. L'équipe l'a récemment entièrement reconstruit, comme la DS 3 WRC, et l'offre dans un état irréprochable.

Doté d'un V6 diesel bi-turbo de 340 ch et 814 Nm, ce véhicule de catégorie T1 dont le châssis porte le numéro VF3MJAHXHGS238450, est lui aussi mis à la vente sans prix de réserve. Mais l'estimation basse est de 350 000 €, tandis que la haute grimpe à 650 000 € selon RM Sotheby's.

Donc je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je ne serai que spectateur de ces deux enchères exceptionnelles, et pas acteur...

Photos : Kevin Van Campenhout ©2023 Courtesy of RM Sotheby's