Scoop - Audi A7 Avant : le nouveau break thermique d’Audi

Il est bon de le rappeler, chez Audi les numéros pairs sont désormais réservés aux modèles 100 % électriques, les numéros impairs étant ceux des modèles thermiques. C’est le cas de ce prototype d’Audi A7 Avant qui vient d’être pris en chasse par nos chasseurs de scoop. Il s’agit d’un grand break qui remplacera l'Audi A6 Avant. Ce modèle sera également décliné en berline mais il n’est pas sûr que l’Audi A7 Sportback qui est toujours au catalogue du constructeur aura une remplaçante, Audi comme de nombreux constructeurs cherchant à réduire sa gamme.

Si l’Audi A7 Sportback peut disparaître, ce ne sera pas le cas des versions sportives S et RS. Dans la gamme de la future Audi A7, il y devrait y avoir des versions S7 en berline et en break et un break RS7. La marque Audi va mettre à profit les dernières années de la décennie pour écouler le plus possible de voitures thermiques avant de passer (tout du moins en Europe) au tout électrique.

Plus imposante que l’Audi A5 Avant (qui remplacera l’Audi A4 Avant cette année), l’Audi A7 Avant est encore aujourd’hui bien camouflée, son arrivée étant prévue pour 2025. On devine sur ce prototype dont le design est maintenant figé, la nouvelle calandre alvéolée, les projecteurs effilés et le bandeau lumineux entre les feux arrière. Affichant un style dynamique avec une ligne de toit qui s’abaisse vers l’arrière du véhicule, ce modèle sera toujours disponible avec des blocs thermiques essence et diesels et des motorisations hybrides rechargeables.