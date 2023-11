Scoop – Audi e-tron GT : un lifting fin 2024

Connaissez-vous l’Audi e-tron GT ? C’est une sportive électrique qui dans sa version la plus puissante (RS e-tron GT) développe 646 ch et 850 Nm de couple ! Pour arriver à ce résultat, Audi s’est associé à Porsche qui lui a prêté la base technique et les motorisations de sa Porsche Taycan. Malgré un poids élevé l’Audi e-tron GT est capable de prouesses sur la route et l’autoroute.

Aujourd’hui, il s’agit de la version restylée de cette auto que nous vous proposons. Pour le moment, seuls des prototypes se chargent des essais de mise au point et testent les modifications qui seront apportées au modèle qui devrait être lancé fin 2024. En ce qui concerne les changements, on constate que le bouclier avant a reçu de nombreux coups de scalpel pour en modifier le design. On a plus de mal à distinguer les modifications du bouclier arrière et des bas de caisse, mais la présence d’autocollants sur ces pièces indique qu’ils subissent, eux aussi, quelques retouches.

Le restylage de la Porsche Taycan étant lui aussi d’actualité, il était normal que l’Audi e-tron GT bénéficie du même traitement. En ce qui concerne les motorisations de l’Audi e-tron GT restylée, il est encore trop tôt pour se prononcer, mais on pourrait avoir une amélioration de la puissance du modèle ainsi que son autonomie. L’Audi e-tron GT luttant contre la Tesla Model S, le constructeur américain ayant placé la barre très haut avec sa Model S Plaid de 1 020 ch, il se pourrait qu’Audi réagisse, d’autant plus que Porsche va lancer une Taycan de plus de 1 000 ch. Cette Porsche Taycan Turbo GT (patronyme non-officiel) sera présentée en même temps que la Taycan restylée.