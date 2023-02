Scoop – Audi Q8 et Audi SQ8 : ils vont être restylés

Grands et puissants, les Audi Q8 et SQ8 actuels sont arrivés sur le marché en 2018. C’est donc tout naturellement qu’ils vont passer par la case lifting afin que leur deuxième partie de carrière se déroule sous les meilleurs auspices.Rappelons que l'Audi e-tron fait désormais partie de la famille Q8, puisque lors de son restylage en décembre 2022 il a pris la dénomination Audi Q8 e-tron.

Le lifting des Q8 et SQ8 devrait être limité. Audi devrait modifier l’architecture intérieure des projecteurs de ses modèles, mais aussi la calandre et le logo trônant en son centre. Il y aura aussi un graphisme modifié de l’intérieur des feux arrière. À bord, il y aura sans doute des améliorations apportées au système d’infodivertissement.

Sous le capot, on devrait retrouver les mêmes motorisations qui devraient subir des modifications (réglages) afin de dégager moins de CO2. La version SQ8 (V8 essence de 507 ch) sera reconduite, c’est celle qui dispose de deux doubles sorties d’échappement sur les photos. Tout comme la version RS Q8 à moteur V8 essence qui devrait afficher un plus grand nombre de chevaux, 630 au lieu de 600 ch actuellement. La découverte des versions restylées de ces Audi Q8 et SQ8 devrait avoir lieu à la fin de l'année.