Scoop – Audi RS6 e-tron : berline sous haute tension !

C’est bien entendu sur le circuit du Nürburgring dans le Massif de l’Eifel que les prototypes de la future Audi RS6 e-tron réalisent leurs essais d’avant commercialisation. Rappelons une nouvelle fois que chez Audi, les véhicules à chiffre pair seront 100 % électriques, tandis que les véhicules à chiffre impair disposeront de moteurs thermiques. C'est pourquoi, la remplaçante de l'Audi A6 thermique se nommera Audi A7, tandis que l'Audi A4 thermique se verra remplacée par une Audi A5, les Audi A4 e-tron et A6 e-tron devenant respectivement, les versions électriques des futures Audi A5 et A7 ! Et c'est pour cela que cette Audi RS6 e-tron dispose dans son compartiment moteur d'une motorisation électrique développant une puissance élevée.

L’actuelle version thermique Audi RS6, qui n’existe qu’en carrosserie break « Avant » développant 630 ch dans sa version Performance, il y a de grandes chances que la RS6 e-tron (qui devrait être disponible en berline et en break) développe au moins la même, sinon plus. D’autant plus qu’en tant que voiture électrique, elle n’aura pas à souffrir du malus écologique.

La voiture photographiée malgré son camouflage est prête pour la mise en production. On découvre sur cette auto le design spécifique des jantes (deux versions équipent ce proto) qui est réservé à cette auto sportive, le bouclier avant est plus bas et dispose d’une lèvre inférieure plus proéminente tandis que les voies avant et arrière sont élargies.