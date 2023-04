Scoop – Audi SQ5 : nouvelle génération hybridée

Les prototypes du futur Audi Q5 poursuivent leurs essais de mise au point. La version la plus sportive Audi SQ5 fait de même et se promène bien camouflée afin de dissimuler le plus possible ses courbes. Pour le style, le nouvel Audi SQ5 s’inspirera du modèle électrique Audi Q4 e-tron et affichera des projecteurs effilés, un capot horizontal, une calandre profondément modifiée. Les dimensions resteront proches du modèle actuel avec sans doute une petite baisse en hauteur afin de modifier la signature aérodynamique et obtenir une meilleure pénétration dans l’air.

A bord, l’habitacle s’inspirera de ce que l’on trouvera dans les futures Audi A4 et A4 Avant, ou plutôt Audi A5 puisque les modèles thermiques du constructeur d’Ingolstadt recevront un chiffre impair, les chiffres pairs étant désormais réservés aux modèles 100 % électriques.

Pour ce qui concerne les motorisations du Q5, l’hybridation va gagner du terrain afin de passer les futures normes antipollution. L’Audi SQ5 n’échappera pas à cette règle et si l’on pensait à une motorisation hybride ou hybride rechargeable pour ce modèle, il semble que ce soit une motorisation à hybridation légère 48 volts qui a été retenue. Et ce ne sera plus un diesel pour le SQ5, puisque c’est un moteur essence qui animera ce nouveau modèle.