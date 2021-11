Scoop - BMW : l'i7 affronte déjà ses rivales

BMW poursuit la mise au point de l'i7. Ce sera la version électrique de la prochaine Série 7, comme la nouvelle i4 est la version branchée de la Série 4 Gran Coupé. Suivant une recette similaire, l'i7 partagera donc une bonne partie de ses éléments avec la Série 7 à moteurs thermiques et hybrides. L'idée est d'avoir une base commune et de laisser le choix au client pour la motorisation.

Les différences se feront au niveau de la calandre et des boucliers. Même si le camouflage encore épais sème le doute, l''i7 devrait conserver l'original regard que va adopter la plus grande berline de BMW, avec des blocs optiques principaux abaissés dans le bouclier, sous une barre de LED. Façon Citroën donc !

La voiture a été surprise près d'un centre technique de BMW à Munich en compagnie de modèles rivaux ou proches. C'est ainsi un test comparatif pour les ingénieurs de BMW. Parmi les véhicules retenus, il y a bien sûr la Mercedes EQS, l'équivalent électrique de la Classe S (mais avec une stratégie différente, puisque les deux modèles sont bien différents).

Il y avait aussi le Tesla Model Y, d'une catégorie inférieure, et une surprenante berline, la Xpeng P7. Il s'agit d'un modèle chinois, ce qui montre que BMW prend au sérieux cette concurrence, peut-être pas encore pour l'Europe, surtout pour la Chine, débouché important de l'i7.

L'i7 devrait assurément reprendre des éléments techniques de l'iX, le nouveau porte-drapeau de la gamme i. Celui-ci existe avec des versions de 326 et 523 ch, et promet jusqu'à 630 km d'autonomie. Avec une aéro plus favorable, l'i7 devrait faire mieux. On en saura davantage lors de sa présentation d'ici fin 2022.