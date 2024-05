Scoop – Skoda Enyaq : remise à niveau

Le Skoda Enyaq est double puisque ce SUV électrique existe en version « normale » et en SUV coupé nommé tout simplement Skoda Enyaq Coupé. C’est la première carrosserie que nos chasseurs de scoop ont rencontrée dans les Alpes. Le Skoda Enyaq photographié affiche une face avant très camouflée et une partie arrière fortement camouflée à partir du montant « C ».

Est-ce à dire que ce camouflage que l’on peut qualifier d’important masque de grosses modifications de style ? Cela est fort possible, car la marque tchèque voudrait que ses modèles affichent des éléments de style déjà vu sur le concept-car Skoda Vision 7S. Selon nos chasseurs de scoop qui ont vu le prototype de près le Skoda Enyaq restylé devrait être modifié au niveau des boucliers avant et arrière avec des prises d’air redessinées, la calandre devrait également évoluer. Mais c’est surtout au niveau de l’habitacle que devraient se situer les plus grosses modifications, d’ailleurs celui-ci est camouflé entièrement afin d’éviter que ses secrets ne soient dévoilés.

On peut imaginer qu’il y aura une belle remise à niveau du système multimédia, tandis qu’en ce qui concerne les performances, ce modèle restylé pourrait voir la capacité de sa batterie augmenter pour une plus grande autonomie. La gamme actuelle se compose d’électromoteurs de 285 ch (en version 4x2 et 4x4) et 340 ch (pour les versions RS 4x4) qui sont tous associés à une batterie de 77 kWh. Le niveau de recharge en courant continu devrait passer de 175 kW à 200 kW pour les versions les plus haut de gamme et le premier niveau de gamme devrait voir son offre d’équipements progresser tandis que la recharge (DC) pourrait passer de 135 kW à 175 kW.