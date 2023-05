Scoop – Volkswagen ID.7 : et maintenant place au break !

Non vous ne rêvez pas, il s’agit bien de la variante break de la nouvelle Volkswagen ID.7 qui se déplace sur la route. Si c’est encore un prototype que l’on a devant les yeux, le style du modèle semble finalisé. Afin de camoufler le plus possible les lignes de ce break, les techniciens de Volkswagen ont fait un beau travail. Une fausse calandre, alors que cette voiture électrique n’en disposera pas, des autocollants afin de cacher les détails des projecteurs, même chose en ce qui concerne le bouclier. En revanche, les flancs restent libres de tout camouflage et l’on voit bien les mêmes lignes que celles de la berline, seule la troisième vitre arrière voit son dessin perturbé par du ruban adhésif.

À l’arrière, les feux et le bouclier ont droit à un traitement spécial et l’on peut affirmer sans se tromper que la large bande autocollante blanche entre les feux cache un bandeau lumineux. Si l’on peut être aussi affirmatif c’est que ce modèle s’inspire du concept-car ID. Volkswagen Space Vizzion vu au Salon de Bruxelles au début de l’année. En revanche, il n’est pas sûr que le futur break ID.7 se nomme ID.7 Space Vizzion, ou ID. 7 Space, il se pourrait qu’il s’appelle ID.7 Tourer, ce nom ayant été déposé à l’office européen des brevets.

Pour ce qui concerne la motorisation électrique qui équipera ce break, il pourrait reprendre celle de la berline. Cette auto est équipée d’un tout nouveau moteur électrique développant 286 chevaux et 550 Nm de couple conçu par Volkswagen. Il est installé sur le train arrière, la Volkswagen ID.7 berline est donc une propulsion et le break sera doté de la même architecture. Des versions à quatre roues motrices avec un moteur supplémentaire disposé à l’avant arriveront quelques mois après le lancement commercial de ce modèle. D’ailleurs on patientera avant de connaître toutes les caractéristiques techniques de l’ID.7 break, sa présentation étant programmée pour 2024.