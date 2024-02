Se faire bannir par Rolls-Royce : voici ce qui attend le propriétaire de cette Spectre

160 kilomètres : c'est la valeur indiquée par l'odomètre de cette Rolls-Royce Spectre fraîchement sortie d'usine et déjà disponible en annonce sur le site des enchères Bring a Trailer outre-Atlantique. Une manœuvre spéculative et insolite qui ne plaira pas à la firme de prestige britannique. Le propriétaire du grand coupé électrique de luxe s'expose sans surprise à un bannissement pour l'achat des futurs modèles neufs.

L'exemplaire en question n'aura pas de peine à trouver preneur. Il arbore en effet une configuration assez sobre garantissant un maximum de clients potentiels avec une teinte gris béton, des jantes 23 pouces sept branches noir brillant et alu, des liserés mandarine sur les flancs, une calandre illuminée et un habitacle du même acabit pour la sellerie et les panneaux des portes. La climatisation automatique quatre zones, les sièges chauffants et massants ainsi que le système audio haute-fidélité à seize haut-parleurs sont bien entendu également du lot.

Une enchère pas encore au prix du neuf

À trois jours du coup de marteau final, le meilleur enchérisseur propose 380 000 dollars (soit l'équivalent de 352 000 euros environ au cours actuel). Sachant que le propriétaire actuel a déboursé une somme comparable à plus de 480 000 euros pour sa voiture, le pari n'est pas encore gagné. Pour rappel, la Rolls-Royce Spectre délivre au sol via ses 700 kilos de batterie et son moteur électrique 585 chevaux pour 900 Nm de couple. Sa mécanique pas si exceptionnelle pour une électrique et son poids de presque trois tonnes lui permettent néanmoins d'abattre l'exercice du 0 à 100 km/h en 4,5 secondes. Côté autonomie homologuée WLTP, il faut compter sur 520 kilomètres par charge.