CISR: le gouvernement souffle le chaud et le froid sur la vitesse, et met le paquet sur la drogue

Quelques 38 nouvelles mesures ont été annoncées à l’issue du Conseil interministériel de sécurité routière (CISR) réuni ce lundi après-midi.

Les plus marquantes concernent la vitesse, avec comme attendu depuis plusieurs mois la fin du retrait de point pour les excès de vitesse de moins de 5 km/h, et ce à partir du 1er janvier 2024. « Nous devons être fermes contre les comportements les plus dangereux, nous devons aussi avoir des sanctions proportionnées, justes et acceptables contre les petits excès, c’est-à-dire moins de 5 km/h. Il n’y aura plus de retrait de points dans ces situations », a martelé la première ministre Elisabeth Borne, avant de préciser que la mesure ferait tout de même l’objet d’un suivi régulier, et qu'une amende de 135 € continuera toutefois d’être appliquée.

D'autre part, les grands excès de vitesse (plus de 50 km/h) seront plus sévèrement combattus, avec une suspension automatique du permis dès la première infraction constatée, et non plus seulement en cas de récidive comme c’était le cas jusqu’ici.

Autre sujet d’importance, la conduite sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants. Celle-ci entraînera le retrait de 8 points de permis, contre 6 aujourd’hui. Le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin a également précisé qu’une suspension préfectorale du permis pour une durée variant de 6 mois à 1 an serait désormais obligatoire pour ceux qui conduisent sous stupéfiants, et s’accompagnerait d’une immobilisation du véhicule.

Enfin, a été confirmée la création d’un délit d’homicide routier, qualification qui remplacera celle d’homicide involontaire qui s’appliquait jusqu’ici pour les accidents mortels causés alors que l’on conduisait sous l’emprise d’alcool et/ou de stupéfiants.

Des informations qui seront détaillées dans les heures à venir sur Caradisiac.