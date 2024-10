Si la circulation s'annonce fluide samedi et dimanche, la journée de vendredi est classée rouge et orange

C’est un peu le week-end des chassés-croisés, même s’il n’aura rien de comparable avec ceux de la période estivale. Pour ces vacances de la Toussaint, toutes les zones sont logées à la même enseigne et les difficultés s’annoncent relativement limitées, hormis vendredi.

À noter par ailleurs que ce week-end marque le début des vacances scolaires pour le Luxembourg, une partie des Pays-Bas et la fin des vacances pour la Belgique. Cela pourrait engendrer des ralentissements dans la moitié Est de la France.

Vendredi 25 octobre :

Les encombrements devraient se concentrer sur le quart Nord-Est (A25, A31 et A35) dans le sens des départs. Des difficultés pourraient également être observées sur la côte méditerranéenne, principalement sur l’A7. En Île-de-France, la circulation devrait être dense dès la fin de matinée en direction des différentes barrières de péage, notamment sur les autoroutes A10 et A6. Des difficultés supplémentaires à celles observées habituellement le vendredi, pourraient apparaître dès la fin de matinée sur le boulevard périphérique et les autoroutes A86 et A6B.

Dans le sens des retours, des ralentissements pourraient apparaître dès la fin de l’après-midi jusqu’en soirée. Ils devraient concerner la moitié Sud (A7, A64 et A61), la région Auvergne-Rhône-Alpes (A41 et A46), ainsi que le Nord (A1 en direction de Paris).

Samedi 26 octobre :

En Île-de-France dans le sens des départs dès le début de la matinée, on devrait observer des encombrements plus importants qu’à l'accoutumée en direction des différentes barrières de péages, notamment sur les autoroutes A10 et A6.

Les conseils de circulation de Bison Futé pour la période du vendredi 25 au dimanche 27octobre

Dans le sens des départs

Vendredi 25 octobre :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 10h

Evitez l’autoroute A25, entre Lille et Socx, de 16h à 21h

Evitez l’autoroute A31, entre Nancy et le Luxembourg, de 16h à 20h

Evitez l’autoroute A35, entre Strasbourg et la Suisse, de 16h à 19h

Evitez l’autoroute A10, à hauteur de Bordeaux, de 15h à 17h

Evitez l’autoroute A7, à hauteur de Lyon de 17h à 20h et entre Orange et Marseille de 17h à 20h

Samedi 26 octobre :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 8h ou après 15h

Dans le sens de retours

Vendredi 25 octobre :

Evitez l’autoroute A1 entre Lille et Paris de 16h à 20h

Evitez l’autoroute A61 entre Narbonne et Carcassonne de 17h à 19h

Evitez l’autoroute A64, entre Tarbes et Toulouse de 16h à 19h

Evitez l’autoroute A41 entre la Suisse et Grenoble de 19h à 21h

Evitez la route nationale 346 et l’autoroute A46 pour le contournement Est de Lyon de 15h à 19h

Evitez l’autoroute A7 entre Salon-de-Provence et Marseille de 16h à 18h

Vous pouvez également consulter toutes les prévisions de circulation détaillées et la situation du trafic en temps réel sur le site de Bison Futé.