Skoda Enyaq (2020) : à partir de 40 800 €

Aussitôt présenté, aussitôt disponible à la réservation. Le premier véhicule familial électrique de Skoda, l'Enyav iV, est aujourd'hui officialisé par Skoda en versions 60 et 80. La première dispose d'une batterie de 62 kWh et la seconde de 82 kWh, pour des puissances moteur respectives de 180 et 204 ch. Il s'agit des moutures "coeur de gamme" qui représenteront logiquement le gros des ventes.

Les tarifs sont les suivants :

Enyaq iV 60 (propulsion, autonomie jusqu'à 390 km : 40 800 €

Enyaq iV 80 (propulsion, autonomie de plus de 500 km) : 47 300 €

Ces prix ne comprennent pas le bonus écologique de 6000 €, ce qui fait passer la version d'accès à moins de 35 000 €. Les deux modèles sont richement équipés puisque la variante 60 comporte notamment les Matrix LED, le Pack multimédia et la navigation. L'Enyaq 80 rajoute entre autre le Driving Mode Select, les radars de stationnement, la caméra de recul, le volant chauffant, les palettes pour la récupération d'énergie et le Pack chrome.

Il reste désormais à connaître le prix des autres versions : la moins chère (50), et le 80X (4 roues motrices) ainsi que le 80 RS, avec ses 306 ch.