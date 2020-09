Présentation - Skoda Enyaq iV : watture tchèque

Les choses ont changé chez Skoda. Le style bien sûr, comme la marque l'a souligné dans une amusante pub, mais aussi le contenu technologique. Comme le prouve la dernière Octavia, qui a les mêmes équipements et les mêmes moteurs que la Golf 8, le tchèque n'est plus le parent pauvre techno du groupe Volkswagen. Plus besoin d'attendre donc pour voir arriver chez Skoda les dernières avancées de la maison mère.

La preuve avec cet Enyaq, qui sera le deuxième modèle lancé sur la plate-forme MEB… et qui est même dévoilé avant son cousin de Volkswagen, l'ID.4. Il faut dire qu'en matière de modèles électrifiés, il n'y a plus de temps à perdre. Toutes les marques de la galaxie VW sont mises à contribution afin de faire baisser les rejets de CO2 et éviter les amendes de la norme CAFE. Pour faire vite et bien, Enyaq et ID.4 sont d'ailleurs de proches cousins. Mais ils auront des looks bien distincts.

L'Enyaq est facilement identifiable comme une Skoda, avec des formes anguleuses. Le modèle garde un look classique, ne cherchant pas à jouer la carte du design original parce que le modèle est électrique. Tout juste peut-on noter des proportions spécifiques à la base MEB, avec des roues dans les coins et une partie avant plus compacte. Les jantes font jusqu'à 21 pouces.

On retrouve une calandre hexagonale, qui est ici bien mise en avant. Les optiques viennent se coller aux angles supérieurs de la grille. Les phares sont Matrix LED. C'est de profil que la filiation avec l'ID.4 se ressent le plus, même si l'Enyaq est différent au niveau de la custode. La poupe est assez verticale, on trouve d'ailleurs au modèle des airs de monospace. L'Enyaq mesure 4,65 mètres de longueur. C'est 5 cm de moins que le Kodiaq (qui se différencie avec la possibilité d'avoir 7 places).

À l’intérieur, la planche de bord est dans la lignée des dernières productions de Skoda, notamment l'Octavia. On a ainsi une présentation horizontale, avec au centre un grand écran tactile façon tablette de 13 pouces. L'instrumentation est discrète dans la planche de bord. De quoi mieux mettre en avant l'affichage en réalité augmentée sur le pare-brise. Parmi les selleries possibles, il y en a une qui utilise du polyester issu de bouteilles de plastique recyclées.

L'Enyaq profite du plus grand empattement de la plate-forme MEB, à savoir 2,77 mètres. Cela lui permet d'avoir une très belle habitabilité. L'absence de tunnel de servitude dégage le plancher. Celui qui voyage au centre de la banquette n'est pas puni ! La capacité du coffre est de 585 litres, preuve que l'on peut concilier électrique et volume de chargement généreux.

Sur le plan technique, il y a un vaste choix. Cinq configurations sont déjà annoncées.

Enyaq iV 50 : propulsion, 109 kW (environ 148 ch), batterie de 55 kWh, autonomie jusqu'à 340 km.

Enyaq iV 60 : propulsion, 132 kW (environ 179 ch), batterie de 62 kWh, autonomie jusqu'à 390 km.

Enyaq iV 80 : propulsion, 150 kW (env. 204 ch), batterie de 82 kWh, autonomie de plus de 500 km.

Enyaq iV 80X : 4x4, 195 kW (environ 265 ch), batterie de 82 kWh, autonomie jusqu'à 460 km.

Enyaq iV RS : 4x4, 225 kW (environ 306 ch), batterie de 82 kWh, autonomie jusqu'à 460 km.

Pour la recharge, il y a en solution de base la prise de courant domestique 230V avec sortie CA de 2,3 kW. Il y a ensuite l'inévitable boîte murale qui délivre jusqu'à 11 kW, pour un plein de 6 à 8 heures selon la batterie. La recharge pourrait se faire sur une borne rapide CC avec une puissance jusqu'à 125 kW. 40 minutes suffiront pour passer de 10 à 80 % de charge.

Les commandes seront ouvertes fin 2020, avec pour commencer les modèles 60 et 80. Les livraisons débuteront en 2021.